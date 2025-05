Týždeň dobrovoľníctva v Prešovskom kraji sa blíži, kampaň ponúka viac ako 60 príležitostí na pomoc

Organizátorom je Prešovské dobrovoľnícke centrum

Viaceré príležitosti

Nepotrebujete žiadne špeciálne schopnosti

3.5.2025 (SITA.sk) - Z viac ako 60 ponúk od takmer 40 zapojených organizácií, ktoré vytvorili stovky dobrovoľníckych možností, si zatiaľ môžu vyberať záujemcovia o zapojenie sa do kampane Týždeň dobrovoľníctva Celoslovenská akcia sa v tomto roku koná od 19. do 25. mája a organizátori už zverejnili prvé ponuky aktivít na webe www.tyzdendobrovolnictva.sk. Zapojiť do pomoci sa môžu jednotlivci, skupiny dobrovoľníkov, školské kolektívy či firemné tímy. Stačí si nájsť aktivitu, ktorá človeku dáva zmysel.Organizátorom Týždňa dobrovoľníctva v Prešovskom kraji je Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC). Ako informovala PR manažérka centra Eva Švecová, do kampane sa pravidelne zapájajú neziskové organizácie, samosprávy, školy, knižnice, múzeá, domovy sociálnych služieb, centrá voľného času či environmentálne iniciatívy. Dobrovoľníci môžu pomáhať rôznymi spôsobmi, od úpravy verejných priestorov, cez spoločné aktivity so seniormi, až po pomoc deťom alebo organizáciu komunitných podujatí."Do kampane týždeň dobrovoľníctva sa zapojilo zatiaľ spolu 37 organizácií, ktoré spolu vytvorili 62 dobrovoľníckych príležitostí," konkretizovala podpredsedníčka PDC Júlia Markovičová s tým, že očakávajú ešte vytvorenie ďalších dobrovoľníckych možností, ktoré budú zverejnené na stránke iniciatívy. Ďalšie aktivity zapojené do kampane už majú naplnené kapacity dobrovoľníkov.Záujemcovia sa v kraji môžu zapojiť napríklad do oživenia prešovskej Kalvárie, ktorú organizuje rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša. Pomáhať môžu pri revitalizácii záhrady ABC Centra voľného času v Prešove, úpravy chodníka a čistení studničiek v Kamenici, alebo úprave relaxačného parku vo Vranove n/Topľou.Týždeň dobrovoľníctva si môžu vyskúšať aj v kultúrnom ekostánku v Humennom či pri trávení času so seniormi v Domove sociálnych služieb, ktoré organizuje Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Pomoc ocenia aj v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a okresných knižniciach vo Vranove n/Topľou a Bardejove."Týždeň dobrovoľníctva je skvelou príležitosťou pre každého, kto si chce dobrovoľníctvo vyskúšať, zažiť jeho silu a možno sa preň aj nadchnúť. Nepotrebujete žiadne špeciálne schopnosti, stačí chuť venovať svoj čas pre niečo dobré," uviedla predsedníčka PDC Petra Gerhartová.Týždeň dobrovoľníctva organizujú krajské dobrovoľnícke centrá po celom Slovensku v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií.