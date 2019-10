Týždeň talianskeho jazyka ponúkne v Bratislave výstavu i divadlo

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) - Výstavu Dvanásť príbehov o jedle. Od koňa po nákupný vozík, filmové a divadelné predstavenia i koncert dal do pozornosti Marco Gerbi z Talianskeho kultúrneho inštitútu (IIC) v Bratislave pri príležitosti Týždňa talianskeho jazyka, ktorého 19. ročník pripadol na 21. - 27. októbra. Okrem Bratislavy sa podujatia uskutočnia aj v iných slovenských mestách prostredníctvom katedier talianskeho jazyka, a to v Ružomberku, Banskej Bystrici a Nitre. Téma tohtoročného týždňa talianskeho jazyka vo svete znie: "Divadlo, melodráma, piesne a nielen to: Taliančina na scéne".vysvetlil v rozhovore pre TASR tematické zameranie Týždňa talianskeho jazyka vo svete Marco Gerbi z IIC."Ak sa presunieme z operného prostredia, potom určite má taliančina silný vplyv aj v divadelnom prostredí," konštatoval Marco Gerbi a ilustroval to významom a divadelnými hrami Carla Goldoniho a Williama Shakespeara.Ako druhé významné podujatie Týždňa talianskeho jazyka vo svete Gerbi uviedol filmové predstavenie Franca Zeffirelliho Otello.konštatoval Gerbi.dodal.V pondelok sa predstaví jedno z najvýznamnejších podujatí týždňa a viaže sa s talianskym jedlom. Pôjde o vernisáž Dvanásť príbehov o jedle. Od koňa po nákupný vozík. Tematicky súvisí s prostredím reklamy a reklamnej komunikácie v spojitosti s talianskym jedlom.podčiarkol.Týždeň talianskeho jazyka vo svete sa uzatvorí koncertom 29. októbra v Kapucínskom kostole v Bratislave. Koncert v istej miere súvisí s 500. výročím renesancie a úmrtia Leonarda da Vinciho a pôjde o pripomenutie si celého obdobia renesancie. Predstaví sa súbor Arco Antiqua, ktorý na dobových, resp. kópiách dobových nástrojov predstaví prierez hudby od stredoveku po renesančnú hudbu.dodal Gerbi.Týždeň talianskeho jazyka vo svete sa od roku 2001 každoročne koná z iniciatívy Francesca Sabatiniho (87). Tento taliansky lingvista a lexikograf bol v rokoch 2000 - 2008 prezidentom inštitúcie Accademia della Crusca, vykonávajúcej dohľad nad čistotou talianskeho jazyka.Spoluorganizátormi Týždňa talianskeho jazyka vo svete sú Accademia della Crusca, talianske Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce, veľvyslanectvá, konzulárne úrady a talianske kultúrne inštitúty vo svete.