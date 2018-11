Týždeň talianskej kuchyne bude sprevádzať viac ako 1000 aktivít

Ilustračná snímka. Foto: www.teraz.sk/Voleková Foto: www.teraz.sk/Voleková

Bratislava 19. novembra (TASR) - V rámci Týždňa talianskej kuchyne vo svete štartujú v pondelok na Slovensku podujatia organizované. Iniciatívu podporenú talianskou vládou, ktorá sa dočkala svojho tretieho ročníka, bude v týždni od 19. do 25. novembra po celom svete sprevádzať viac ako 1000 aktivít.TASR informovala Martina Mistríková z talianskeho veľvyslanectva na Slovensku.Ako ďalej uviedla, talianske veľvyslanectvo, Taliansky kultúrny inštitút a Taliansko-slovenská obchodná komora pri tejto príležitosti pripravili bohatý kalendár iniciatív a aktivít na podporu kvalitnej talianskej kuchyne a vysokej úrovne svojho poľnohospodársko-potravinárskeho sektora, ako rozlišujúcich znakov "" vo svete.Široký program odštartoval už minulý mesiac, kedy sa v Bratislave konala výstava pochádzajúca zo zbierky Enrica Minisiniho v Cividale del Friuli s názvom Veľká filmová žranica. Jedlo ako dôležitý komunikačný prvok na talianskych filmových plagátoch 2. polovice 20. storočia, pozostávajúca z originálnych materiálov, v ktorých sa spájajú veľkí filmoví klasici s talianskou kuchyňou a zároveň konferenciou Papierové jedlo. Z Expo 2015 do Bratislavy. Kurátorom konferencie bol Andreu Tomasetiga.pripomenula.Od pondelka 19. až do nedele 25. novembra niekoľko vybraných talianskych reštaurácií slovenského hlavného mesta bude každý deň ponúkať náležité menu s cieľom odhaliť a zhodnotiť regionálne jedlá a pochúťky Talianska. "" dodala Mistríková.Oslavy talianskej kulinárskej tradície a kultúry na Slovensku sa budú konať aj začiatkom decembra.uzavrela.