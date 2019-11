TÝŽDENNÁ PREDPOVEĎ POČASIA PREKVAPÍ: Na november bude nezvyčajne teplo

Od dažďa si môžeme na chvíľu oddýchnuť. Dokonca ani teploty sa nebudú blížiť k zimným.





Nezvyčajne teplé novembrové počasie by malo pokračovať aj nasledujúci týždeň. Zhodujú sa na tom nielen slovenskí, ale aj zahraniční meteorológovia."Teplé popoludňajšie teploty na celom Balkáne a v Európe by mali pokračovať aj cez víkend a začiatkom budúceho týždňa," uvádza portál severe-weather. Príjemnú pocitovú teplotu nám však cez víkend môže narušiť vietor, ktorý v môže v nárazoch dosiahnuť aj 60 km za hodinu. "Nadpriemerne vysoké novembrové teploty budú pokračovať aj v nasledujúcich dňoch, ale bohužiaľ pocitovú teplotu bude znižovať silnejší juhovýchodný vietor, ktorý nám s malými prestávkami nedá pokoj minimálne do budúceho víkendu," predpovedá stránka počasie pod lupou V každom prípade snehu sa najbližšie dni ešte nedočkáme, aj keď prízemné mrazy sa objavovali už aj uplynulý týždeň. Nemalo by ani výrazne pršať a slnečných lúčov bude pravdepodobne tiež menej.

SOBOTA 16.11.2019

Oblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: 10/5 °C

Maximálna denná teplota: 10/15 °C

Vietor: J, 15-25 km/h



NEDEĽA 17.11.2019

Oblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: 9/4 °C

Maximálna denná teplota: 11/16 °C

Vietor: Z, 10-25 km/h



PONDELOK 18.11.2019

Slnečno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: 10/5 °C

Maximálna denná teplota: 9/14 °C

Vietor: J, 15-25 km/h



UTOROK 19.11.2019

Polooblačno až oblačno, ojedinele mrholenie.

Minimálna nočná teplota: 9/4 °C

Maximálna denná teplota: 8/13 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



STREDA 20.11.2019

Zamračené, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: 8/3 °C

Maximálna denná teplota: 7/12 °C

Vietor: J, 10-25 km/h



ŠTVRTOK 21.11.2019

Premenlivá oblačnosť, na východe prehánky.

Minimálna nočná teplota: 7/2 °C

Maximálna denná teplota: 8/13 °C

Vietor: J, 15-30 km/h



PIATOK 2.11.2019

Polooblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: 9/4 °C

Maximálna denná teplota: 8/13 °C

Vietor: J, 15-30 km/h

Zdroj: meteo.sk