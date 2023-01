U Bidena našli ďalších šesť tajných dokumentov. Boli z čias, keď bol ešte senátor a viceprezident

Bidenove dokumenty

Nesprávne zaobchádzanie

22.1.2023 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovatelia amerického ministerstva spravodlivosti našli v dome prezidenta Joea Bidena šesť ďalších tajných dokumentov. Niektoré z dokumentov, ktoré objavili počas 13-hodinovej prehliadky domu vo Wilmingtone, boli z čias, keď bol Biden ešte senátor, ďalšie zase z jeho pôsobenia v úrade viceprezidenta v administratíve Baracka Obamu Oznámil to prezidentov právnik Bob Bauer, podľa ktorého prezident ponúkol ministerstvu prístup do jeho domu a vyšetrovatelia okrem dokumentov vzali aj ručne písané poznámky a „okolité materiály“. Informuje o tom spravodajský portál BBC Bidenovi právnici tento mesiac oznámili, že ešte 2. novembra, teda tesne pred americkými „polčasovými voľbami“ našli vo washingtonskej kancelárii Penn Biden Center citlivé dokumenty. Biden používal kanceláriu think tanku od odchodu z Bieleho domu v roku 2017 až po spustenie prezidentskej kampane v roku 2019.Druhú várku dokumentov našli 20. decembra v garáži jeho wilmingtonského domu a jeden dokument našli v dome aj 12. januára. Prezidentov tím podľa jeho slov dokumenty okamžite odovzdal Národnému archívu a ministerstvu spravodlivosti. Nie je jasné, prečo mal Biden dané dokumenty.Tím prezidenta trvá na tom, že plne spolupracuje s vyšetrovaním ministerstva. To pre prípad dokonca menovalo špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Hura.Samotný Biden situáciu okolo dokumentov okomentoval ako nedbanlivosť a povedal, že „neľutuje“, že nezverejnil odhalenie niektorých tajných spisov pred novembrovými voľbami.Pre nesprávne zaobchádzanie s tajnými dokumentmi a údajným nedodržaním predvolania čelí vyšetrovaniu aj bývalý prezident Donald Trump , v ktorého floridskom sídle Mar-a-Lago našli stovky takýchto dokumentov. Trump a jeho právnici však odmietali odovzdať citlivé dokumenty, až kým FBI nevykonala v sídle prehliadku. Niekdajší prezident tvrdí, že sa FBI správa k Bidenovi lepšie.Americký zákon zaväzuje ľudí vo federálnych úradoch, aby všetky oficiálne a tajné materiály odovzdali, keď sa skončí ich služba.