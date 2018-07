U extrémistov v Nemecku sa našiel zoznam 25.000 politických oponentov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 31. júla (TASR) - Zoznam asi 25.000 politických oponentov, ktorých by v prípade krízovej situácie bolo potrebné zlikvidovať, našla pri jednej z vlaňajších protiteroristických razií v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko nemecká polícia. Vyplýva to z odpovede spolkového rezortu spravodlivosti v Berlíne na parlamentnú otázku opozičnej strany Ľavica, o ktorej informovali v utorok nemecké printové médiá, ako aj tlačová agentúra DPA.Zostáva však nejasné, za aké veľké bolo reálne považované nebezpečenstvo, ktoré hrozilo osobám zo zoznamu.Kým v prípade zoznamu 32 osôb a lokalít, ktoré našli pri vyšetrovaní pravicového extrémistu z radov príslušníkov Bundeswehru Franca A. Spolkový kriminálny úrad tri z týchto osôb informoval, v prípade 25.000 ľudí, ktorých mená sa našli na zozname prepperskej ultrapravicovej formácie Nordkreuz (Severný kríž), nedošlo po analýze nebezpečenstva k informovaniu žiadnej z týchto osôb.Podpredsedníčka strany Ľavica Martina Rennerová v tejto súvislosti obvinila spolkovú vládu, že nebezpečenstvo pravicového terorizmu ignoruje.citovala DPA jej slová.Zväzová organizácia nemeckých novinárov DJV vyzvala BKA, aby novinárov, ktorí by prípadne figurovali na zozname, o tom informoval.