U nás je to naopak – kým mnohé ceny stúpajú, my ich znižujeme

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.11.2021 (Webnoviny.sk) -Zdražovanie potravín, ale aj spotrebného tovaru, spôsobili rastúce ceny rôznych komodít na svetových trhoch – ide napríklad o rastlinné oleje, cukor, obilniny, ale aj pohonné látky a energie. Drahšie vstupy do výroby a distribúcie sú dôvodom, prečo pri platbe za nákupy aj v obchodných reťazcoch musí spotrebiteľ siahnuť do peňaženky hlbšie ako v rovnakom období uplynulého roka. Podľa informácií Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa ceny potravín vo svete v medziročnom porovnaní zvýšili až o tretinu.Spoločnosť Kaufland, ktorá patrí medzi významné maloobchodné reťazce na slovenskom trhu, v tomto období ceny vybraných druhov tovarov znižuje.konštatuje Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland SlovenskoMnohí spotrebitelia radi využívajú možnosť nakúpiť obľúbené výrobky práve vtedy, keď sú v akcii. Preto Kaufland vybral rôzne druhy produktov naprieč sortimentom a ponúkne ich svojim zákazníkom lacnejšie. Každé takto ušetrené euro budú môcť využiť na to, čo práve potrebujú. Napríklad aj na nákup darčekov pre najbližších pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami.Informačný servis