U pripraveného zubára ste v bezpečí. Istotou je spoločná zodpovednosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.10.2020 (Webnoviny.sk) - Strach zo zubára už nie top dôvod, prečo sa mu vyhnúť. Tromfli ho obavy z nákazy pri ošetrení. Sú namieste?Odpovede na otázky, ktoré si kladieme v súvislosti s akútnym či plánovaným ošetrením u stomatológa sú jasné. "U nás sa pacienti môžu spoľahnúť na to, že ich ošetrujú lekári a sestry s negatívnymi testami na Covid-19 a v prostredí, kde nielen vo výnimočnom stave dodržiavame prísne hygienické opatrenia. Zodpovedný prístup by mal byť však na oboch stranách. Ako lekárov, tak i pacientov," konštatuje MUDr. Alexander Schill, šéf zubnej kliniky Schill Dental Clinic , ktorá poskytuje svoje služby v Bratislave, v Žiline a v Košiciach.V krízových situáciách rozhoduje komunikácia – otvorená, zrozumiteľná a adresná. Ani v prípade stomatológov to nie je inak. Potvrdzujú to slová primára špičkovej kliniky, ktorý dáva rovnaký dôraz ako na komunikáciu do vnútra tímu, tak aj navonok, k pacientom."Je pre nás kľúčové, aby sme sa pozerali na riziká spojené s nákazou z pohľadu lekára a rovnako aj ľudí, ktorí k nám prídu na ošetrenie. S istotou môžem povedať, že pacient je u nás pred vírusom maximálne chránený, pretože príde do prostredia s vysokým hygienickým štandardom od vstupu, recepcie, čakárne, toaliet, po samotnú ambulanciu. Pri príchode k nám prejde dezinfekciou, meraním teploty. Celý personál kliniky je pravidelne testovaný, aby sme zabezpečili jej plynulý chod, a teda i ošetrenia v najlepšej kvalite a odbornej úrovni. Fungujeme podľa presných pravidiel, ktoré striktne dodržiavame."Platba sa vykonáva primárne bezkontaktne (nie len bezkontaktne). Tím kliniky je Covid negatívny.Nezabúdajme na fakt, že riziko nákazy lekára pacientom pri samotnom ošetrení je vo významnej miere väčšie ako v opačnom prípade. "Ak k nám príde príznakový alebo pozitívny pacient a zatají to, ako lekári sme takpovediac pod priamou paľbou. Pri zákrokoch používame prístroje a postupy, pri ktorých sa vo vzduchu víria kvapôčky dopadajúce nielen na nás, ale i na prístroje, zariadenie ordinácie. Preto po každom pacientovi celý priestor bezo zvyšku a dôkladne dezinfikujeme, ambulancie sú vybavené neustálym vetraním vzduchu a používame germicídne žiariče. My pacienta chránime v tej najvyššej možnej miere. Od neho očakávame len férový a zodpovedný prístup," dodáva lekár.Ak si nie ste istí, či váš lekár služby poskytuje a v akom režime, jednoducho sa pýtajte. "Prirodzene, vo zvýšenej miere odpovedáme telefonicky alebo mailom na otázky, či ordinujeme, aké opatrenia u nás platia, či pacient potrebuje negatívny test na Covid-19, alebo nie. Ale aj na rovinu sa nás pýtajú, či sa u nás nemôžu nakaziť," vysvetľuje recepčná."Od pacientov nepožadujeme negatívny test na Covid-19, ak ho majú, tak o to lepšie. Stačí, ak sami objektívne zhodnotia svoj zdravotný stav, preberú situácie, kde sa mohli prípadne nakaziť. Ak sa necítia dobre, radšej nech ostanú doma. Ak však nepozorujú na sebe žiadne príznaky a boli zodpovední, pokojne k nám môžu prísť. Bez obáv ich ošetríme v čase, kedy potrebujú," dodáva. Schill Dental Clinic aj vo výnimočnom režime celej krajiny sú schopní vykonávať aj náročné stomatologické zákroky bez ujmy na kvalite.Informačný servis