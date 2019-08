U ruského lekára zaznamenali stopy radiácie

Na snímke časť detekčného mobilného systému. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Moskva 23. augusta (TASR) - Ruské úrady našli stopy radiácie u jednej osoby po tom, ako vyšetrili viac ako 100 zdravotníkov, ktorí začiatkom augusta ošetrovali obete ožiarenia po výbuchu v raketovom testovacom stredisku Ňonoksa. S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie regionálnej správy v Archangeľsku o tom informovala agentúra AP.Podľa správy vyšetrili celkovo 110 zdravotníkov, pričom u jedného muža zistili nízku úroveň rádioaktívneho izotopu cézia - cézium-137. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že zdravie tohto muža nie je ohrozené, pričom rádioizotop sa mohol do jeho tela dostať spolu s potravou.Vyhlásenie prišlo po tom, ako ruská pobočka televízie BBC v piatok zverejnila výpovede dvoch nemenovaných lekárov z Archangeľska. Tí pre stanicu uviedli, že počas ošetrovania obetí ožiarenia po výbuchu v raketovom testovacom stredisku Ňonoksa nemali ochranné odevy a obávajú sa, že mohli byť vystavení radiácii.Lekári pracovali v civilnej regionálnej nemocnici v Archangeľsku, kde ošetrovali troch zranených, zatiaľ čo ďalšie tri obete boli prevezené do ďalšej archangeľskej nemocnice, ktorá je vybavená pre prípady ožiarenia.Zdravotníci sa rozhodli vypovedať, pretože sa obávali o svoje zdravie a nechceli, aby sa podobné "porušenia (bezpečnosti)" opakovali.Ruská Štátna spoločnosť pre atómovú energiu (Rosatom) neskôr spresnila, že k výbuchu, ktorý si vyžiadal životy siedmich osôb a zranenia ďalších šiestich, došlo počas testovania novej rakety.Ruské ministerstvo obrany najskôr ubezpečovalo, že pri výbuchu nedošlo k úniku rádioaktivity.Federálna služba pre hydrometeorológiu a monitorovanie životného prostredia (Rosgidromet) napokon oznámila, že v neďalekom Severodvinsku zaregistrovali 8. augusta krátko po výbuchu až 16-násobne vyššiu úroveň radiácie, než je bežné. Táto úroveň sa vrátila do normálu po dva a pol hodine.Experti sa domnievajú, že v skutočnosti išlo o neúspešný test riadenej strely na jadrový pohon - konkrétne o strelu 9M730 Burevestnik, v kódovaní Severoatlantickej aliancie známu ako SSC-X-9 Skyfall.Ruské ministerstvo obrany zverejnilo vlani v júli nové videá svojich špičkových zbraní, ktorých existenciu odhalil v marci toho roka prezident Vladimir Putin. Medzi nimi bol aj Burevestnik.