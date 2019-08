U.S. Steel ponúka motivačné odmeny na dobrovoľný odchod zamestnancov

U. S. Steel v Košiciach, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 2. augusta (TASR) – Vedenie košických oceliarní U. S. Steel a odbory sa dohodli na jednorazovom motivačnom programe na dobrovoľný odchod zamestnancov z fabriky. Vzťahuje sa na tých, ktorí odrobili v spoločnosti desať a viac rokov a požiadajú o skončenie pracovného pomeru dohodou. Uzavretie príslušného dodatku ku kolektívnej zmluve pre TASR v piatok potvrdil predseda Rady odborov OZ KOVO v hutníckom podniku Juraj Varga.Jednorazová mzda za odpracované roky pre odchádzajúcich zamestnancov dosiahne v závislosti od ich veku až 12-násobok ich priemerného mesačného zárobku. Najvyššia suma sa vzťahuje na tých, ktorí dosiahnu dôchodkový vek v apríli 2020 a neskôr. Súčasnou podmienkou je, aby žiadosť o skončenie pracovného pomeru podali zamestnanci v čase od 7. do 22. augusta. Skončenie pracovného pomeru je pritom stanovené ku dňu 2. septembra, vo výnimočných prípadoch do 2. októbra 2019. Zamestnávateľ si v dohode vyhradil právo predĺžiť dobu na podanie žiadosti, ako aj právo odmietnuť žiadosť bez udania dôvodu. S odchodom zamestnanca je spojené rušenie pracovného miesta.Možnosť na dobrovoľný odchod z firmy za motivačnú odmenu podľa Vargu ponúkol zamestnávateľ.uviedol odborársky predák. Ocenil, že zamestnávateľ prijal návrhy členov výboru rady odborov na takýto spôsob reštrukturalizácie a redukcie zamestnanosti v rámci celej spoločnosti.skonštatoval hovorca košických oceliarní Ján Bača.Spoločnosť U. S. Steel Košice v júli oznámila, že do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500. K tomuto kroku pristúpila vzhľadom na zlú situáciu na trhu s oceľou, poukázala pritom na dôsledky vysokého importu ocele z krajín, ktoré nemusia dodržiavať pravidlá platné v Európe a nie sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisiami. V rámci opatrení už došlo v podniku k zavedeniu štvordňového pracovného týždňa a odstaveniu jednej z troch vysokých pecí.Odborári deklarovali, že do 31. marca 2020 je v rámci fabriky platná kolektívna zmluva, ktorej súčasťou je článok, že zamestnávateľ nebude uplatňovať hromadné prepúšťanie. Odbory chcú tento článok zakotviť aj na nasledujúce obdobie.Vo fabrike pracuje zhruba 12.000 zamestnancov.