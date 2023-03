U Svedkov Jehovových v Hamburgu sa strieľalo, incident si vyžiadal mŕtvych aj zranených (video+foto)

aktualizované 10. marca 2023, 8:29



10.3.2023 (SITA.sk) -Večerná streľba v budove v nemeckom Hamburgu, ktorú využíva náboženská spoločnosť Svedkovia Jehovovi, si vyžiadala. Nemecká polícia presný počet obetí neuviedla a nepotvrdila ani medializované informácie, že o život prišlo šesť alebo sedem ľudí.Hovorca polície v Hamburgu Holger Vehren povedal, že, informácie o ich stave však nemal.Hamburská polícia v piatok nadránom na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísala, že je presvedčená, žeStreľba v Sále Kráľovstva, trojposchodovej budove vo štvrti Gross Borstel, sa odohrala po 21:00. Vehren uviedol, že po príchode na miesto policajti našli na prízemí štyroch ľudí so zjavnými strelnými ranami. Následne z horného poschodia počuli streľbu a našli smrteľne zranenú osobu, ktorá by mohla byť páchateľ.Vehren povedal, že nič nenasvedčuje tomu, že by bol strelec na úteku, a že je pravdepodobné, že