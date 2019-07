ÚAMK: Vek vodičov kamiónov a autobusov by sa v zákone nemal znižovať

Na snímke zľava psychiatrička Patrícia Tropek, prezident ÚAMK Juraj Smrečan, prezident UNAS Stanislav Skála a prezident Slovenskej únie vodičov Ján Mlynár počas tlačovej konferencie ÚAMK - Ústredný automotoklub SR a UNAS - Únia autodopravcov Slovenska na tému: Alarmujúci stav dopravnej nehodovosti v SR 4. júla 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. júla (TASR) - Vek u vodičov kamiónov z terajších 21 na navrhovaných 18 rokov a u vodičov autobusov z terajších 24 na 21 rokov by sa v novele zákona o cestnej premávke z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorú 19. júna schválila vláda, nemal znižovať. Uviedol to na tlačovej konferencii prezident Ústredného automotoklubu (ÚAMK) SR Juraj Smrečan, za účasti zástupcov Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) a Slovenskej únie vodičov (SÚV). Zúčastnení žiadajú zníženie veku vodičov parlamentom neschváliť.povedal na margo obáv zo zvýšenej nehodovosti mladých vodičov z povolania Smrečan.Podľa Stanislava Skalu, podpredsedu UNAS, únia nesúhlasí s vládou schváleným návrhom zákona o cestnej premávke. "zdôvodnil Skala. Zvyšovanie platov vodičom je podľa jeho slov však ťažké, pretože autodopravcov v SR zaťažujú rôzne náklady a poplatky, ktoré sú často vyššie ako u dopravcov v okolitých krajinách.Podľa Jána Mlynára, zástupcu SÚV, 18-ročný človek, vodič nemôže dostať do rúk smrtiacu zbraň, ktorou je kamión.podčiarkol Mlynár.Podľa slov lekárky zaoberajúcej sa psychickou spôsobilosťou vodičov z povolania Patrície Tropek nikde v EÚ, okrem výnimiek, ktorými je Nemecko a Írsko, nie je schválená takáto veková skupina vodičov.upozornila na tlačovej konferencii Tropek.MV SR chce v novele zákona okrem iného rozšíriť vodičské oprávnenia pre mladých vodičov." uviedol rezort vnútra.