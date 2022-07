Ubližujú sankcie viac Rusku alebo Západu? Zistenia rozsiahlej štúdie protirečia čoraz častejším tvrdeniam

Putinove bludy

Ruské príjmy z energií

Vojna ekonomického opotrebovávania

29.7.2022 (Webnoviny.sk) - Západné sankcie a masový odchod medzinárodných firiem „vážne ochromili" ruskú ekonomiku. Vyplýva to zo štúdie Yalovej univerzity, o ktorej informuje portál euronews.Výskum, ktorého autori tvrdia, že je „prvou komplexnou" analýzou ruskej ekonomiky, zistil, že Rusko od začiatku vojny na Ukrajine , utrpelo ničivý zásah naprieč viacerými oblasťami.„Rusko prišlo o spoločnosti predstavujúce približne 40 % jeho HDP, čím sa zvrátili takmer všetky tri desaťročia zahraničných investícií," konštatujú výskumníci z Yale School of Management a dodávajú, že túto situáciu zhoršil aj „bezprecedentný" únik kapitálu a ľudí.Svoje pôsobenie v Rusku od začiatku vojny zredukovalo alebo ukončilo viac ako tisíc firiem naprieč takmer všetkými sektormi, od módy až po financie.Medzinárodné sankcie podľa výskumu Yaleu, ktorého výsledky publikovali 20. júla, „nezvratne narušili" export Ruska a import do krajiny „z veľkej časti skolaboval". To viedlo k „rozsiahlym nedostatkom v dodávkach" vnútri Ruska a spôsobilo, že domáca produkcia, ktorá sa spolieha na import naprieč všetkými sektormi, sa zastavila.„Napriek Putinovým bludom o sebestačnosti a náhradách importu, sa ruská domáca produkcia úplne zastavila a nemá kapacity, aby nahradila stratené firmy, produkty a ľudí; vyprázdnenie ruskej domácej inovačnej a produkčnej základne viedlo k rastu cien a obavám spotrebiteľov," uviedol ďalej tím odborníkov.Úder dostal aj status Ruska ako vedúceho exportéra komodít, myslia si výskumníci.„Strategické postavenie Ruska ako exportéra komodít bolo nezvratne narušené, keďže teraz vychádza z oslabenej pozície v dôsledku straty svojich niekdajších hlavných trhov, a čelí vážnym výzvam pri vykonaní 'obratu do Ázie' s nenahraditeľným exportom ako je zemný plyn ,“ vysvetľujú.Príjmy z energií tvoria 60 % celkových príjmov ruskej vlády, čo znamená, že export komodít je pre Rusko omnoho dôležitejší ako pre zvyšok sveta.Pätica autorov pritom poznamenáva, že ich zistenia protirečia čoraz častejším tvrdeniam, že sankcie ubližujú viac Západu ako Moskve.„Zatiaľ čo ruská invázia na Ukrajinu vstupuje do piateho mesiaca, objavil sa naratív, že jednota sveta, ktorý sa postavil Rusku, sa nejakým spôsobom zmenila na vojnu ekonomického opotrebovávania, ktorá viac poškodzuje Západ", pretože ruská ekonomika je údajne „odolná" a dokonca „prosperujúca". To jednoducho nie je pravda,“ konštatujú.V 118-stranovej štúdii tiež upozorňujú, že Západ musí zostať jednotný vo svojej stratégii proti Rusku a pokračovať v tlaku prostredníctvom sankcií. „Pre Rusko neexistuje cesta z ekonomického zabudnutia, pokiaľ spojenecké krajiny zostanú jednotné v udržiavaní a posilňovaní sankcií proti Rusku," uviedli.Ruské domáce finančné trhy, ktoré odrážajú súčasné ekonomické podmienky aj budúci výhľad krajiny, sú tento rok podľa štúdie na tom najhoršie na celom svete. „Na základe akejkoľvek metriky, na akejkoľvek úrovni, ruská ekonomika trpí a teraz nie je čas stúpať na brzdy," dodali autori.