 Utorok 28.10.2025
 24hod.sk    Z domova

28. októbra 2025

ÚBOK zadržal 12 osôb v masívnej akcii proti organizovanej kriminalite, šiesti už čelia obvineniu


Tagy: Autá bratislavská polícia podvody Policajná akcia

Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) v spolupráci s bratislavskou ...



28.10.2025 (SITA.sk) - Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) v spolupráci s bratislavskou políciou realizuje rozsiahlu akciu s krycím názvom "GRAN TURISMO".


Ako informovala polícia na sociálnej sieti, cieľom zásahu je odhalenie a dokumentovanie organizovanej trestnej činnosti spájanej s podvodným získavaním motorových vozidiel vyššej triedy v celkovej hodnote niekoľkých miliónov eur. Zásah prebieha na území viacerých krajov Slovenska a je do neho zapojených približne 140 policajtov.

Doposiaľ bolo zadržaných 12 osôb, pričom voči šiestim z nich už bolo vznesené obvinenie. Policajti aktuálne vykonávajú 12 domových prehliadok v bytových a nebytových priestoroch, kde zabezpečujú dôkazy, výnosy z trestnej činnosti a predmety dôležité pre trestné konanie. "Bližšie informácie budú poskytnuté po skončení procesných úkonov, v umožnenom rozsahu," uviedla polícia.

Zdroj: SITA.sk - ÚBOK zadržal 12 osôb v masívnej akcii proti organizovanej kriminalite, šiesti už čelia obvineniu © SITA Všetky práva vyhradené.

