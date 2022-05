Ubytovacia plocha pre obvinených vo väzbe sa zväčší, povolia im mať pri sebe viac vecí osobnej potreby (video)

Prístup na internetové stránky

26.5.2022 - Ubytovacia plocha pre obvineného vo väzbe v uzamykateľnej cele bude od začiatku budúceho roka najmenej štyri metre štvorcové. Zvýši sa tak z doterajšej plochy 3,5 metra štvorcového. Takáto veľkosť cely zostáva v prípade neuzamykanej cely.Uvádza sa to v návrhu novely zákona o výkone väzby, ktorú vo štvrtok schvália vláda. Jej cieľom je dosiahnuť čo najvyššiu formu humanizácie výkonu väzby.Novela zákona rozširuje okruh vecí osobnej potreby, ktoré môže mať obvinený pri sebe, o nosiče informácií obsahujúce napríklad audiozáznamy súdnych pojednávaní alebo iné informácie týkajúce sa právnych vecí obvineného.Odstraňuje tiež podmienku vylučujúcu obvinených neumiestnených do oddielu so zmierneným režimom z účasti na vzdelávacích, osvetových, záujmových a športových činnostiach. Vytvára legislatívne predpoklady prístupu na internetové stránky obsahujúce informácie o všeobecne záväzných právnych predpisoch.Zavádzajú sa tiež inovatívne metódy a postupy, ktoré už boli skúšobne overené počas obdobia protipandemických opatrení – videonávštevy, nepodmieňovanie nákupu kreditu na telefonovanie ďalšou úhradou pohľadávok, či umožnenie nákupu kreditu na telefonovanie aj z civilného prostredia.Zásadnou zmenou prechádza aj povinnosť obvinených uhrádzať trovy výkonu väzby. Súčasná podmienka právoplatného odsúdenia sa precizuje iba ako podmienka odsúdenia na výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody. Zároveň sa skracuje rozhodné obdobie pre výpočet výšky trov výkonu väzby zo 180 dní na 90 dní a obdobie trvania záväzku sa obmedzuje iba na obdobie nepodmienečného trestu odňatia slobody.