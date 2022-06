Ubytovacie služby využilo v apríli vyše 300-tisíc hostí, jeden kraj však v návštevnosti zaostával najviac

Návštevnosti priala utíchajúca pandémia

Nitriansky kraj mal najnižšiu návštevnosť

11.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ubytovacie služby v rámci cestovného ruchu využilo v apríli tohto roka 312-tisíc hostí. V medziročnom porovnaní mali hotely, penzióny a iné ubytovacie zariadenia 6,2-násobný nárast počtu návštevníkov.Bolo to stále o takmer 30 % menej ako v rovnakom období pred pandémiou (apríl 2019). Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach 785-tisíc nocí, priemerná dĺžka pobytu bola v apríli 2,5 noci. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad SR v tlačovej správe.Vďaka utíchajúcej pandémii celková návštevnosť medziročne rástla vo všetkých krajoch 3,6- až 7,9-násobne. Za obdobím pred pandémiou najviac zaostáva Bratislavský kraj, ktorému chýbalo ešte 40 % klientely.Naopak, k aprílovým hodnotám z roku 2019 sa najviac priblížil Žilinský kraj, ktorý dosiahol takmer 83 % návštevnosť z obdobia pred pandémiou.

V ubytovacích zariadeniach bolo v apríli 215-tisíc domácich hostí, ide o päťnásobný medziročný nárast. Oproti roku 2019 je to stále len 79 % návštevnosť, keď využilo služby ubytovania 271-tisíc hostí. Najnavštevovanejšími krajmi boli Žilinský, Prešovský a Banskobystrický. Najmenej domácich hostí navštívilo Nitriansky kraj.

Každý tretí návštevník v apríli bol zo zahraničia, celkovo sa ich ubytovalo 97-tisíc. Takmer polovica cudzincov prišla do Bratislavského kraja. Druhým najnavštevovanejším krajom bol Žilinský kraj, nasledoval Trnavský kraj. Najmenej cudzincov navštívilo Banskobystrický a Nitriansky kraj.

Čísla spred pandémie ešte nedosahujeme

Za štyri mesiace roka 2022 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 1,05 milióna návštevníkov. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou (január až apríl 2019) bol ich počet nižší o 38 %.Od začiatku roka do konca apríla sa ubytovalo 306-tisíc cudzincov, v roku 2019 to bolo dvojnásobne viac, teda 621-tisíc. Pri domácich návštevníkoch bol pokles návštevnosti o 30 % oproti roku 2019. Od začiatku roka využilo služby ubytovania 742-tisíc domácich hostí.Súčasne hostia v ubytovacích zariadeniach strávili spolu 2,8 milióna nocí, v roku 2019 to bolo takmer 4,6 milióna nocí.