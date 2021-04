Ubytovacie zariadenia v Tatrách zostávajú zatvorené, hotelieri však evidujú nárast rezervácií

Absencia wellness či reštaurácií

Stovky turistov a lyžiarov

29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Veľa ubytovacích zariadení vo Vysokých Tatrách zostáva pre výpadok kongresovej sezóny a súčasné mimosezónne obdobie zatvorených, plánujú otvoriť až na začiatku letnej sezóny. Tá štartuje 15. júna.Ako pre agentúru SITA vysvetlila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková, miestni hotelieri síce evidujú od ohlásenia uvoľňovania opatrení nárast rezervácií, týkajú sa však skôr letných mesiacov. Rozhodnutie ubytovať sa v tomto období podľa nej ovplyvňuje súčasná absencia služieb, ako sú wellness či reštaurácie.V Tatrách bola počas uplynulého týždňa a víkendu k dispozícii asi polovica ubytovacích zariadení. Otvorili nielen tie menšie ako penzióny a apartmány, ale aj väčšie hotely. Viacerým pomohlo opätovné spustenie lyžovačky na Štrbskom Plese.„V ostatných lokalitách bolo menej ubytovaných, no na Štrbskom Plese boli hotely, ktoré hlásili takmer plnú kapacitu,“ informovala Blašková. Zvýšenú návštevnosť v Tatrách a lyžiarskom stredisku očakávajú aj počas nasledujúceho víkendu.Vysoké Tatry už počas prvého víkendu po uvoľnení opatrení pocítili značný záujem návštevníkov.„Nedá sa však povedať, že by to boli masy, skôr stovky turistov a lyžiarov. Najväčší pohyb bol na zjazdovkách,“ uviedla výkonná riaditeľa miestnej OOCR. Lyžiarske strediská preto ostali otvorené aj počas pracovných dní.Turisti sa po mesiacoch dostali aj do Tatranského ľadového dómu. Podľa Blaškovej ich tam prišlo niekoľko stoviek. Stavba na Hrebienku má v tomto roku podobu Chrámu Kristovho vzkriesenia v Petrohrade. Predbežne je verejnosti prístupná do konca apríla.