Účasť izraelských Arabov vo voľbách do Knesetu bola rekordne nízka

Jeruzalem 10. apríla (TASR) - Predčasné parlamentné voľby v Izraeli poznamenala rekordne nízka účasť voličov z radov izraelských Arabov. Informoval o tom denník The Times of Israel.Izraelský vedec Kamil Fuchs pre rozhovore pre televíziu Channel 13 povedal, že "Nízka účasť arabských voličov vo voľbách, ako aj nepresvedčivý výkon arabských politických strán v predvolebnej kampani podľa denníka The Times of Israel zníži šance centristickej strany Modrá a Biela, na ktorej čele je Benny Ganc, a naopak posilní premiéra Benjamina Netanjahua a jeho stranu Likud.Už z prvých odhadov zverejnených krátko po zatvorení volebných miestností vyplývalo, že výsledky utorňajších parlamentných volieb v Izraeli budú veľmi tesné. Ganc i Netanjahu sa už medzičasom označili za víťazov volieb.Netanjahu podľa agentúry Bloomberg v príhovore k svojim priaznivcom vyhlásil, že už začal rokovať s pravicovými stranami. Uviedol, že ich lídri mu sľúbili, že prezidentovi Izraela Reuvenovi Rivlinovi odporučia poveriť zostavovaním koaličnej vlády práve šéfa strany Likud.Ganc zasa prisľúbil vytvoriť ". Dodal tiež: ". Podľa neho voľby ukázali, že