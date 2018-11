Účasť v Tornali je zatiaľ vyššia ako v predchádzajúcich voľbách

Na snímke okrsková volebná komisia s voličkou v okrsku číslo 5 počas volieb do orgánov samosprávy obcí 2018, 10. novembra 2018 v meste Tornaľa na juhu okresu Revúca. Foto: TASR Branislav Caban Foto: TASR Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tornaľa 10. novembra (TASR) – Volebná účasť v meste Tornaľa na juhu Revúckeho okresu je po polovici volebného dňa vyššia ako počas predchádzajúcich volieb do vyšších územných celkov (VÚC). Zároveň sa však nevymyká bežnému priemeru predchádzajúcich komunálnych volieb. Zhodli sa na tom viacerí členovia okrskových volebných komisií v meste.podotkla predsedníčka okrskovej volebnej komisie v okrsku číslo 6 Ľubica Janšová. Rozdiel v účasti je podľa nej len pri porovnaní s voľbami do VÚC, o ktoré bol vlani nízky záujem. Dodala tiež, že v ich okrsku je zapísaných 757 voličov.Ako pokračovala členka okrskovej volebnej komisie v okrsku číslo 5 Jarmila Kissová, ľudia prichádzajú priebežne.konkretizovala s tým, že záujem je vyšší ako v prípade volieb do VÚC. Zároveň doplnila, že v ich okrsku je zapísaných 666 voličov.Ako pre TASR uviedol 46-ročný volič Róbert z Tornale, voliť chodí stále, pretože to považuje za svoju občiansku povinnosť. Zmeniť v meste by sa podľa neho malo veľmi veľa vecí. „zdôraznil.Za najvypuklejšie problémy Tornale, ktorých riešenie očakáva po voľbách, považuje výstavbu kanalizácie, obnovu kúpaliska, oddychové zóny či bezpečnosť, keďže mesto nemá mestskú políciu.V Tornali žije v súčasnosti vyše 7200 obyvateľov. Podľa sčítania z roku 2011 sa 58 percent populácie hlásilo k maďarskej národnosti, 30 percent k slovenskej a štyri percentá k rómskej. Zvyšok uviedol pri sčítaní inú národnosť.