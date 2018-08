Účastníci projektu Na bicykli za život prejdú cez Slovensko do Viedne

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. augusta (TASR) – Prejsť bicyklom z Prešova do Viedne. To je cieľom 21. ročníka cykloakcie Na bicykli za život, ktorú organizuje spoločenstvo 9 mesiacov za život. Cyklisti od pondelka do 26. augusta navštívia 18 miest. TASR o tom informovali organizátori podujatia Ján Hudaček a Dušan Škurla.uviedli organizátori.K akcii sa možno pridať viacerými spôsobmi. Na bicykli prejsť celú trasu, respektíve určitý úsek podľa osobných kondičných či časových možností alebo účasťou na modlitbách v konkrétnom meste.V pondelok prejdú cyklisti z Prešova do Košíc, odtiaľ sa v utorok (14.8.) vydajú do Rožňavy a postupne budú prechádzať cez mestá, ako Rimavská Sobota, Lučenec, Zvolen, Banská Bystrica, Martin, Žilina, Púchov, Trenčín, Piešťany, Nitra, Trnava, Galanta, Bratislava a cyklopúť zavŕšia vo Viedni, kde budú od 25. - 26. augusta.