Účastníkom dopravnej nehody pri Brucku bol aj slovenský vodič kamióna

Bruck am der Leitha 30. júla (TASR) - Reťazová dopravná nehoda, ku ktorej došlo v pondelok na tzv. Východnej diaľnici A4 pri rakúskom Brucku an der Leitha, si vyžiadala viacero zranených.Medzi účastníkmi nehody bol aj slovenský vodič kamiónu, do ktorého narazilo najskôr rumunské osobné vozidlo a do toho potom mikrobus s takisto rumunským evidenčným číslom, ktorý vozidlo natlačil na bočnicu a vrazil do kamióna s prívesom.Dve osoby z mikrobusu previezli s ťažkými zraneniami letecky do nemocníc v Badene a Eisenstadte, ďalšie osoby vyviazli s ľahšími zraneniami.Informovala o tom tlačová agentúra APA s odvolaním sa na policajného hovorcu Heinza Holuba a zdroje Červeného kríža.Vyšetrovanie príčin kolízie, ktoré si vynútilo uzavretie cestnej komunikácie na dve hodiny, sa ešte neskončilo.V inkriminovanom diaľničnom úseku sa vytvorila až 10 km dlhá kolóna vozidiel. Aktivisti Červeného kríža rozdávali uviaznutým vzhľadom na extrémne teploty pitnú vodu.