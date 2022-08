Uchádzači na šéfa ÚVO musia prejsť bezpečnostnou previerkou, Hlivák tento krok kvituje a hovorí o adekvátnej požiadavke

Previerka na prísne tajné

ÚVO kontroluje zákazky v miliardách eur

Prioritou je verejný záujem

16.8.2022 (Webnoviny.sk) - Uchádzači v pripravovanom výberovom konaní na nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa majú preukázať bezpečnostnou previerkou nižšieho stupňa tajné.Podľa dosluhujúceho predsedu ÚVO Miroslava Hliváka je táto požiadavka úplne oprávnená a nie je diskriminačná, ako nedávno tvrdil Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík.Aj túto podmienku pre zvolenie šéfa úradu zahŕňa novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú parlament schválil ešte vlani v októbri a jej hlavná časť je účinná od konca marca tohto roka.Každý, kto má podľa šéfa úradu záujem kandidovať na predsedu, môže požiadať o bezpečnostnú previerku. „Celý proces výberového konania je zo zákona nastavený tak, aby ten, kto sa o pozíciu predsedu chce uchádzať, takúto previerku vedel získať. Môžem potvrdiť, že úrad vstúpil do zákaziek v oblasti bezpečnosti a obrany, kde práve takéto utajené stupne zákaziek sú,” uviedol Hlivák.ÚVO dohliada na verejné obstarávania v objemoch od 4 miliárd eur do 4,6 miliárd eur ročne, navyše v novom programovom období 2021 až 2027 budú k dispozícii zdroje Európskej únie za takmer 13 miliárd eur a z Plánu obnovy a odolnosti bude možné do roku 2026 využiť 6 miliárd eur.Hlivák je proti spochybňovaniu požiadavky na bezpečnostnú previerku predsedu takej kľúčovej štátnej inštitúcie akou je ÚVO. „Myslím si, že by sme mali mať ako spoločnosť vyššie nároky na takéhoto funkcionára a takáto previerka je úplne primeraná,” povedal.Súčasnému predsedovi úradu uplynie päťročné funkčné obdobie o mesiac a už nebude znovu kandidovať na post, ktorý zastáva od polovice septembra 2017.„Počas každej z vlád sa vyskytli momenty, ktoré úrad výrazne zaťažili. Pre mňa je kľúčové, že sme sa nevzdali, nezľakli a stáli na strane verejného záujmu a zákona,” priblížil Hlivák s tým, že si zakladal na odbornosti.Spomenul kritické vyjadrenia bývalého premiéra Petra Pellegriniho na adresu úradu v prípade búracích prác na stavbe nemocnice Rázsochy, polemickú diskusiu o pôvodnej príprave revolúcie vo verejnom obstarávaní pod vedením súčasného vicepremiéra Štefana Holého či vyjadrenia ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala , ktorému sa nepáčilo prvotné rozhodnutie úradu o výstavbe obchvatu Košíc na rýchlostnej ceste R2.