Učiteľ Slovenska P. Pallo učí prostredníctvom videa i chorých žiakov

Bratislava 6. októbra (TASR) – Prostredníctvom videa sa takmer na celom vyučovaní dokáže zúčastniť aj žiak, ktorý sa doma lieči z ochorenia. Aj to je jedna z vecí, ktorá charakterizuje víťaza ocenenia Učiteľ Slovenska 2019 Petra Palla zo Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej.priblížil Pallo s tým, že výhodou je i to, že keď rodič príde domov, dieťa je už naučené a má napísané domáce úlohy. Poznamenal, že keď vyučovanie cez videokonferenciu v Trstenej zavádzali, boli na Slovensku medzi prvými školami. V súčasnosti je to podľa neho bežná vec. Doplnil, že takto si môže škola pozvať aj hosťa, ktorý nemôže prísť na prednášku, a spestriť hodinu.Držiteľ ocenenia Učiteľ Slovenska 2019 vo svojej výučbe v rámci inovácií zaviedol najmä technológie, ktoré sa snaží skĺbiť tak, aby neboli na vyučovaní presýtené. Zároveň chce, aby boli do vzdelávania detí vsunuté.vysvetlil Pallo. Poznamenal, že učitelia by mali myslieť aj na individuálnu a ľudskú stránku dieťaťa.vysvetlil.Pallo, ktorý učí prvákov, vyučovanie spestruje aj hrou na harmonike a nezabúda ani na trávenie času uprostred oravskej prírody. Ako ďalej poznamenal, chce, aby ho žiaci vnímali nielen ako učiteľa, ale aj ako autoritu a priateľa.Učiteľ prvého stupňa zvíťazil v ocenení Učiteľ Slovenska 2019. Vlani v súťaži triumfovala Zuzana Tkáčová. Pallo na jar 2020 pocestuje na svetové finále Global Teacher Prize do Dubaja. O cene verejnosti sa hlasovalo na internete. Získala ju Angelika Hanesz zo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici pri Košiciach.