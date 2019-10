Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Učiteľ základnej školy zarába menej ako pracovník zákazníckej podpory. Ukázala to analýza portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia. Výsledky zo slovenského webu boli porovnávané aj s inými európskymi krajinami.Analýza bola okrem Slovenska robená aj v ďalších 11 európskych krajinách, kde medzinárodný web Paylab.com prevádzkuje platové portály. Analýza merala plat učiteľa oproti zárobkom pracovníka zákazníckej podpory, predavača a doktora.uviedla Nikola Richterová z Profesie.Spomedzi sledovaných krajín zarábali učitelia základných škôl oproti pracovníkom zákazníckej podpory lepšie iba v štyroch štátoch a to v Českej republike, Fínsku, Rumunsku a Chorvátsku. Pri porovnaní úrovne zárobkov učiteľov na základnej škole s pracovníkmi zákazníckej podpory či platmi predavačov, možno vidieť, že Slovensko je v porovnaní s vybranými štátmi v strede rebríčka. Oproti predavačom zarábajú slovenskí učitelia o 17 % viac.Na portáli 23 % ponúk na predavača požaduje iba základné vzdelanie, 46 % ponúk uvádza požiadavku stredoškolského vzdelania bez maturity a 27 % maturitu. Požiadavky v porovnaní s požiadavkami na pedagóga sú tak výrazne nižšie.Najlepšia situácia je v Slovinsku a Chorvátsku. Najhoršie postavenie majú učitelia v Bulharsku. V priemere totiž platí, že učitelia základnej školy tu v priemere dokonca zarábajú horšie ako predavači v obchode.Podľa stupňa školy najlepšie platy zvyknú mať pedagogickí zamestnanci na vysokej škole a najnižšie učitelia materských škôl. Napríklad v Slovinsku, Rumunsku, Chorvátsku, Bulharsku a v Severnom Macedónsku majú vysokoškolskí pedagógovia až o 50 % vyššie platy ako stredoškolskí učitelia. Ich postavenie a životný štandard je v krajinách vysoký. Je dokonca porovnateľný so zárobkom doktora. Podľa dát získaných od respondentov je v Rumunsku univerzitný pedagóg cenený a oproti lekárovi zarobí aj raz toľko.Na druhej strane v krajinách strednej Európy, Fínsku a Pobaltí nemajú vysokoškolskí učitelia výrazne vyšší plat ako ich kolegovia na strednej škole. Oproti lekárom majú vysokoškolskí učitelia v týchto krajinách plat štandardne nižší približne o tretinu.Pri porovnaní zárobkov pedagógov na vysokej škole a lekárov vidno značné rozdiely. Univerzitní pedagógovia zarábajú oproti lekárom najmenej práve na Slovensku a to o 38 %. Za ním nasleduje Česká republika, Fínsko a Estónsko.