Učitelia nemčiny a ruštiny chcú väčšie zastúpenie jazykov v osnovách

Bratislava 25. septembra (TASR) – Slovenské školy by mali v maximálnej možnej miere rozvíjať viacjazyčnosť svojich žiakov. Pri príležitosti stredajšieho (26.9.) Európskeho dňa jazykov na to upozorňujú zástupcovia Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG) a Asociácie rusistov Slovenska (ARS). Obe združenia zároveň poukazujú na nesúlad aktuálnej situácie na Slovensku s trendom, ktorý presadzuje Európska únia (EÚ).Združenia pripomínajú v tejto súvislosti, že žiaci na Slovensku sa momentálne povinne učia iba angličtinu.upozornili prezident SUNG Marek Ľupták a prezidentka ARS Eva Kollárová.Pripomínajú, že EÚ sa s ambíciou podporiť jazykovú rozmanitosť a viacjazyčnosť snaží dosiahnuť tzv. barcelonský cieľ, to znamená, aby sa občania EÚ okrem materinského jazyka dohovorili dvomi ďalšími jazykmi.uviedli zástupcovia učiteľov nemčiny a ruštiny.dodali.Pripomenuli, že obe stavovské organizácie vyjadrujú tento postoj konzistentne už od zavedenia legislatívnej zmeny, v rámci ktorej je od 1. septembra 2015 druhý cudzí jazyk v inovovanom štátnom vzdelávacom programe nepovinný.