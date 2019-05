Učitelia sú nespokojní so zákonom o pedagogických zamestnancoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 9. mája (TASR) – Protesty učiteľov a aktivistov z Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) a Slovenskej komory učiteľov (SKU) vyvrcholili vo štvrtok demonštráciou. Týmto spôsobom chcú vyzvať poslancov, aby opätovne neschválili zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch z dielne rezortu školstva, ktorý vetoval prezident SR Andrej Kiska. Počas protestu sa presunuli z Námestia slobody pred budovu parlamentu.Desiatky učiteľov vo štvrtok poukázali na to, že zákon je proti učiteľom. SKU a ISU poukazujú na to, že predložená verzia zákona nespĺňa požiadavky Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020.uviedli ISU a SKU. Podľa nich zákon priamo diskriminuje niektoré skupiny pedagógov, napríklad učiteľov materských škôl, vychovávateľov, asistentov učiteľa a zahraničných lektorov a výrazne obmedzuje možnosť ich kariérneho rastu.Podľa protestujúcich zákon nezaručuje dostatočnú ochranu pred bossingom, riaditelia a zriaďovatelia sú naďalej nepostihnuteľní. "tvrdia SKU a ISU.V prípade, že poslanci NR SR prelomia prezidentovo veto a zákon opätovne schvália, učitelia sú pripravení aj naďalej pokračovať vo svojich aktivitách a ozývať sa proti tomuto zákonu.uviedol Vladimír Crmoman z ISU.Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) v súvislosti so štvrtkovou demonštráciou uviedla, že zákon sa pripravoval viac ako dva roky. "poznamenala šéfka rezortu školstva. Podľa jej slov zákon prináša viacero dobrých vecí. Ako príklad uviedla znižovanie úväzkov pre vychovávateľov pri zachovaní platu, úľavy pre učiteľov, ktorí sa venujú kariérnemu poradenstvu, či pre riaditeľov škôl. "povedala Lubyová. Zároveň uviedla, že všetky navrhované, ako aj dodatočné zmeny vyrokované odborármi sú v prospech učiteľov a odborných zamestnancov a zabezpečujú, aby v budúcnosti nedošlo k zníženiu 12-percentných príplatkov v novom vzdelávacom systéme.povedala ministerka. Zároveň si myslí, že tí, ktorí sú spokojní, do ulíc nejdú, vychádzajú do nich len tí, ktorí s niečím nesúhlasia.