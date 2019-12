Učiteľku pobodanú žiakom v Győri budúci týždeň prepustia z nemocnice

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 9. decembra (TASR) - Učiteľku, na ktorú minulý štvrtok zaútočil nožom žiak učilišťa v severomaďarskom Győri, zrejme na budúci týždeň prepustia z nemocnice, informovala v pondelok verejnoprávna televízna stanica M1.Podľa tohto zdroja navštívil učiteľku v nemocnici útočníkov otec a zhruba jednu hodinu sa rozprávali.Vo štvrtok minulý týždeň 17-ročný žiak odbornej školy so špecializáciou na strojárstvo a informatiku pobodal počas vyučovania 51-ročnú učiteľku. Pacientku s bodnými ranami na ruke a na chrbte previezli do nemocnice a operovali ju. Jej stav bol stabilizovaný.Polícia Rábsko-mošonsko-šopronskej župy páchateľa zadržala a začala ho trestne stíhať pre podozrenie z pokusu o vraždu. Súd v sobotu nariadil vziať mladíka do vyšetrovacej väzby.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)