Úcta, ktorá presahuje hranice. Česko a Slovensko si spoločne pripomenuli obete vojny a cenu mieru

Pocta na viac než 40 cintorínoch a pamätníkoch

Slovensko má desiatky tisíc obetí z prvej svetovej vojny

O hroby sa starajú obce, prispieva aj štát

28.6.2025 (SITA.sk) - Pri príležitosti 110. výročia bojov prvej svetovej vojny na území Slovenska a 106. výročia bojov o československé hranice sa tento týždeň uskutočnila pietna cesta. Významné podujatie, ktoré prepojilo pamiatku padlých so živou spoluprácou medzi Slovenskou a Českou republikou, zorganizovalo Ministerstvo obrany Českej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR „Sloboda, ktorú dnes máme, neprišla zadarmo. Preto aj táto pietna cesta po cintorínoch prvej svetovej vojny je viac, než len pripomienkou minulosti. Je to vyjadrenie našej úcty voči všetkým, ktorí položili svoje životy v hrôzach vojny. Je to zároveň tichý, ale dôležitý odkaz pre dnešok – že mier, spolupráca a historická pamäť sú hodnoty, o ktoré sa musíme neustále starať,“ uviedol štátny tajomník a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák Zástupcovia rezortu vnútra a českého ministerstva obrany počas tohto týždňa navštívili viac ako 40 vojnových cintorínov a pamätníkov prvej svetovej vojny naprieč Slovenskom. Posledné dva navštívia v sobotu. Symbolickým vyjadrením úcty k vojnovým obetiam bola aj slávnostná posviacka viacerých vojnových hrobov, na obnovu ktorých prispelo Ministerstvo obrany ČR.Vďaka spolupráci s českými partnermi sa v tomto roku podarilo obnoviť vojnové hroby v obciach Trnavá Hora, Holiša, Ostrá Lúka, Hnilec či Zvolenská Slatina. Postavený bol tiež nový pamätník v meste Levice, ktorého slávnostná posviacka sa uskutočnila v pondelok. Spoluorganizátorom tohto podujatia je Československá obec legionárska a Nadácia M. R. Štefánika.Slovenské územie zasiahli boje prvej svetovej vojny najmä na severovýchode krajiny v rokoch 1914 – 1915. V tomto období tu zahynulo vyše 50-tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády. Pochovaní sú na približne 200 vojnových cintorínoch, najväčší z nich sa nachádza vo Veľkrope v okrese Stropkov, kde odpočíva takmer 9-tisíc vojakov.„Stopy smutnej histórie sú súčasťou mnohých obcí a miest. Musíme k nim pristupovať mimoriadne zodpovedne. Tak z úcty pred históriou, ako s rešpektom k budúcnosti,“ doplnil Michal Kaliňák.Štátnu správu na úseku vojnových hrobov vykonáva rezort vnútra a okresné úrady v sídle kraja. Praktickú starostlivosť o vojnové hroby zabezpečujú obce a mestá, na území ktorých sa vojnové hroby nachádzajú. Na zabezpečenie starostlivosti poskytuje ministerstvo vnútra obciam a mestám príspevok.Jeho výška na jeden kalendárny rok je päťnásobok minimálnej hodinovej mzdy na jeden vojnový hrob. V roku 2025 to predstavuje sumu 23,45 eur. Rezort tiež vedie ústrednú evidenciu vojnových hrobov, ktorá aktuálne obsahuje údaje o viac ako 30-tisíc hroboch obetí prvej aj druhej svetovej vojny.