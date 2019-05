Účty načas platí 63 % Slovákov, zodpovednejší sú najmä starší ľudia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. mája (TASR) - Slováci majú zdravé názory na financie, dostávajú sa však do situácií, keď nie sú schopní, a niektorí ani ochotní, platiť svoje záväzky. Ukázal to prieskum spotrebiteľského platobného správania, ktorý každý rok realizuje spoločnosť Intrum v 24 európskych krajinách.Väčšina Slovákov sa však snaží platiť svoje účty načas, týka sa to 63 % ľudí v prieskume, a len trom percentám opýtaných sa stalo, že neuhradili päť a viac účtov za posledný rok načas.uvádza spoločnosť Intrum.Na Slovensku dve percentá z tých, ktorí neuhradili za posledný rok minimálne jednu faktúru, udávajú ako dôvod, že ju nechceli zaplatiť zámerne.ukázal prieskum.Slovensko uzatvára štvoricu európskych krajín s najväčším podielom respondentov (90 %), ktorí súhlasili s tým, že účty je potrebné vždy platiť načas.doplnila spoločnosť. V porovnaní s predošlým rokom však došlo k zvýšeniu tohto podielu, síce len o jeden percentuálny bod, čo však môže znamenať aj to, že ľudia si pomaličky začínajú viacej uvedomovať dôležitosť prevzatia zodpovednosti za svoje záväzky.