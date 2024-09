Údajná „ruská špiónska“ veľryba Hvaldimir bola nájdená mŕtva v nórskych vodách, príčina smrti nie je známa (video+foto)

Pomenovali ju po Putinovi



Whale allegedly used for spying by Russia found dead in Norway - BILD

Fishermen have found the lifeless body of a whale drifting off the coast of Stavanger in southwestern Norway. The beluga whale, named Hvaldimir, gained notoriety several years ago as a suspected Russian spy… pic.twitter.com/wAwS3XxFOM



— * (@V141NGs) September 1, 2024

2.9.2024 (SITA.sk) - Bieluhu žltobielu s menom „Hvaldimir“, ktorú prvýkrát spozorovali v Nórsku neďaleko ruských vôd a s postrojom, ktorý podnietil klebety, že môže byť špiónom Moskvy, bola nájdená mŕtva. Nórska verejnoprávna televízia NRK informovala, že mŕtvolu veľryby našli v sobotu plávať v zálive Risavika na juhu Nórska otec a syn, ktorí lovili ryby.Bieluhu, ktorú pomenovali spojením nórskeho slova pre veľrybu „hval“ a krstného mena ruského vodcu Putina Vladimir, vytiahli z vody pomocou žeriavu a previezli do neďalekého prístavu, kde ju experti preskúmajú.„Bohužiaľ, Hvaldimira sme našli plávať v mori. Zomrel, ale nie je bezprostredne jasné, čo je príčinou smrti,“ povedal pre NRK morský biológ Sebastian Strand a dodal, že na zvierati neboli viditeľné žiadne väčšie vonkajšie zranenia.Strand, ktorý posledné tri roky monitoroval Hvaldimirove dobrodružstvá v mene neziskovej organizácie Marine Mind so sídlom v Nórsku, povedal, že ho náhla smrť veľryby hlboko zasiahla.„Je to úplne hrozné,“ povedal Strand. „V piatok bol zjavne v dobrom stave. Takže musíme prísť na to, čo sa tu mohlo stať.“Približne 4,2 metra dlhú a 1 225 kilogramov vážiacu veľrybu prvýkrát zbadali rybári neďaleko severného ostrova Ingøya, neďaleko arktického mesta Hammerfest, v apríli 2019. Bola vtedy v postroji a mala na sebe držiak na malý fotoaparát a sponu so značkou „Equipment St. Petersburg“.To vyvolalo obvinenia, že bieluha bola „špionážna veľryba“. Odborníci uviedli, že o ruskom námorníctve je známe, že cvičilo veľryby na vojenské účely.Na základe rôznych týchto pozorovaní sa zdalo, že Hvaldimir prišiel do Nórska prechodom z ruských vôd, kde sa predpokladá, že bol držaný v zajatí. Nórske médiá špekulovali, či Hvaldimir mohol byť v Rusku použitý ako nejaký druh „terapeutickej veľryby“.