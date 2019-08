Údajný útočník z múzea Tate Modern musí podstúpiť psychiatrické testy

Vstup do súdu, kde vypočúvali 17-ročného Brita v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 8. augusta (TASR) - Britský tínedžer, obvinený zo zhodenia šesťročného francúzskeho chlapca z vyhliadkovej plošiny na desiatom poschodí múzea moderného umenia Tate Modern v Londýne, podstúpi psychiatrické testy. Vo štvrtok to nariadil súd, informovala tlačová agentúra AFP.Sedemnásťročný Brit prišiel na vypočúvanie na londýnsky súd a prehovoril iba vtedy, keď potvrdzoval svoju totožnosť. Na sebe mal modré tričko a bol neoholený.Samotný súdny proces sa má začať 3. februára 2020 a trvať dva týždne.Malého Francúza, ktorý bol na návšteve britského hlavného mesta s rodinou, zhodil páchateľ v nedeľu popoludní z desiateho poschodia múzea, chlapec padal 30 metrov a skončil na streche na piatom poschodí múzea. Privolaní zdravotníci dieťa na mieste ošetrili a vrtuľníkom previezli do nemocnice. Sedemnásťročného mladíka zatkli na mieste činu.Hoci dieťa už nie je v ohrození života, utrpelo zlomeniny chrbtice, nôh a ruky, ako aj krvácanie do mozgu.Obžalovaného ani obeť nemožno vzhľadom na platné zákony menovať, dodala agentúra AFP.