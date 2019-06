Udalosti okolo Iránu viedli k poklesu indexov v New Yorku

New York Stock Exchange Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 22. júna (TASR) - Na americkej akciovej burze sa po niekoľkých dňoch prírastkov v piatok (21. 6.) situácia trochu zmenila. Širšie koncipovaný index S&P 500 len s veľkou námahou dosiahol najlepší výsledok 2964 bodov, ale obchodovanie skončil rovnako ako iné indexy na Wall Street s menším mínusom. Akcionári sa stali opatrnejšími v dôsledku zostrenia konfliktu USA s Iránom.Index S&P 500 napokon zaznamenal pokles 0,13 % a deň uzavrel na hodnote 2950,64 bodu.O 0,13 % klesol aj index Dow Jones Industrial Average (DJIA), ktorý je hlavným indexom newyorskej burzy. V priebehu dňa dosiahol nový historický rekord 26.719.13 bodu. DJIA za týždeň vzrástol o 2,41 %. Technologický výberový index Nasdaq 100 klesol v piatok o 0,12 % na 7728,78 bodu.Vývoj akcií v New Yorku v posledných dňoch silno ovplyvnili signály z Fedu, americkej centrálnej banky, že v tomto roku dôjde k uvoľneniu jej základnej úrokovej sadzby.Dobré signály z Fedu však prekrylo zvýšenie napätia vo svete. Prezident Donald Trump podľa vlastného vyjadrenia zastavil už rozbehnutý útok na Irán. Predstavitelia americkej armády očakávali, že by pri ňom zahynulo okolo 150 ľudí.Politické konflikty v Perzskom zálive, bohatom na ropu, viedli k výraznému rastu jej ceny na svetovom trhu. Vzrástli aj akcie ropných koncernov. Chevronu stúpli o 0,52 % a ExxonMobilu o 1,41 %.Najviac však vzrástli akcie spoločnosti UnitedHealth, takmer o 2 %, lebo tento poskytovateľ nemocenského poistenia chce kúpiť poskytovateľa finančných platobných služieb Equian.Sťažnosti ďalších amerických štátov na ohlásenú fúziu spoločností T-Mobile US a spoločnosti Sprint vyvolali tlak na akcie oboch firiem. Akcie Sprintu klesli o viac ako 7 % a T-Mobile US oslabili takmer o %. V tomto prípade ide o transakciu v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Rozhodovať bude aj protikartelový úrad a ministerstvo spravodlivosti.