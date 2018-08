Udalosti z 21. augusta 1968 si v Poprade pripomenuli desiatky ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ ARCHÍV Miroslav Vojtek Foto: TASR/ ARCHÍV Miroslav Vojtek

Poprad 21. augusta (TASR) – Udalosti z 21. augusta 1968 si v utorok na Námestí sv. Egídia v Poprade pripomenuli desiatky ľudí. Na miesto, kde vtedy spojeneckí vojaci zastrelili len 19-ročného Jozefa Bonka, každoročne chodí aj jeho sestra Anna Malá. Tá konštatovala, že hoci odvtedy ubehli desiatky rokov, táto tragédia ju bolí stále rovnako.Jozef Bonk bol v meste jedinou obeťou streľby do davu ľudí, zranených však bolo ďalších 14 obyvateľov. Jedným z nich je aj Štefan Klain, ktorého ako 11-ročného postrelili vojaci do nohy.spomína dnes 61-ročný rodák z Popradu.Prebral sa až v nemocnici v Spišskej Sobote, kde videl, ako sestričky plakali nad tým, čo sa stalo a nevedeli pochopiť, prečo tzv. spojenci strieľajú do davu nevinných ľudí.konštatoval Klain.Spomienky na popradskom námestí sa zúčastnili aj členovia čestnej stráže prezidenta.Ján Endrődi z Ústavu pamäti národa vo svojom príhovore zdôraznil, že vojská Varšavskej zmluvy ukončili ilúzie o reformovaní socializmu na novú podobu s ľudskou tvárou.konštatoval s tým, že 21. august 1968 priniesol trpké vytriezvenie a zároveň poznanie, že komunistické štruktúry a ideológiu nemožno reformovať.uzatvoril Endrődi a vyzval ľudí, aby nezabudli.