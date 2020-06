Udeľovanie filmových cien Oscar museli odložiť na neskorší termín, môže za to koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2020 (Webnoviny.sk) - Americká Akadémia filmových umení a vied a televízia ABC sa rozhodli v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu posunúť 93. odovzdávanie Oscarov na 25. apríla 2021. Ceremoniál sa mal pôvodne konať 28. februára 2021. Nominácie by mali vyhlásiť 15. marca 2021.Zároveň tiež posunuli otvorenie filmového múzea Akadémie, ktoré mali pôvodne sprístupniť pre verejnosť 14. decembra 2020. Po novom to bude 30. apríla 2021.Prezentáciu Vedeckých a technických cien, ktorá sa mala podľa pôvodného plánu konať 20. júna 2020, zatiaľ odsunuli na neurčito a Governors Awards sa tento rok na jeseň neuskutočnia."Filmy už viac ako storočie zohrávajú dôležitú rolu v utešovaní, inšpirovaní a zabávaní ľudí v temných časoch. Tento rok to tak určite je. Dúfame, že predĺžením termínov poskytneme filmárom flexibilitu, ktorú potrebujú na dokončenie a uvedenie svojich filmov bez toho, aby boli potrestaní za niečo, čo nikto nedokáže ovládať," vyjadrili sa v spoločnom vyhlásení prezident Akadémie David Rubin a výkonná riaditeľka Dawn Hudson.