Udržateľné a energeticky efektívne budovy dokážu vplývať aj na klimatické zmeny

Zelené financovanie a zelená hypotéka

Ohľaduplné k životnému prostrediu

24.9.2020 (Webnoviny.sk) - Rozvoj energeticky efektívneho a udržateľného bývania v rámci boja proti klimatickým zmenám je nemysliteľný bez zapojenia finančného sektoru, rezidenčných investorov, developerov, štátu a samospráv. Slovenská rada pre zelené budovy je presvedčená, že výstavba zelených budov dokáže minimalizovať súčasný aj budúci environmentálny vplyv.Ako ďalej zdôraznila Hana Ovesná, výkonná riaditeľka Slovenskej rady pre zelené budovy, pre dosiahnutie najlepších ekonomických, sociálnych a ekologických parametrov zeleného bývania je najvýhodnejší čas na investovanie do energetickej efektívnosti úplne na začiatku, teda už pri vytváraní nových návrhov.„V poslednom čase stále viac vnímame termíny ako ´zelené financovanie´ či ´zelená hypotéka´, ktoré vzbudili záujem v biznise a oslovili aj verejnosť, ktorá hľadá nové bývanie alebo rekonštruuje svoje obydlia,“ konštatuje Hana Ovesná.Podľa nej koncept udržateľného bývania vytvára príležitosť na zlepšenie environmentálneho výkonu, kvality, zdravia, komfortu a finančnej životaschopnosti nového i existujúceho bytového fondu v Európe.Slovenská rada pre zelené budovy a 16 ďalších odborných organizácií, ktoré sú zamerané na udržateľné budovy a zelenú energiu v Európe, sa spojilo, aby spoločne naštartovali iniciatívu „Smarter Finance for Families“. „Je čas, aby sme si požičiavali zodpovedne a stavali rozumne,” dodáva Steven Borncamp, projektový riaditeľ Rumunskej rady pre zelené budovy.Tá taktiež pomáha bankám definovať, ktorý rezidenčný projekt je "zelený" a poskytuje štúdie, ktoré potvrdzujú zníženie úrokov pre úvery a údaje z jestvujúcich rezidenčných objektov, ktoré potvrdzujú stanovené predpoklady.Podľa odborných organizácií existuje viac prístupov k tomu, ako vytvoriť zelené udržateľné bývanie. Všetky sú ohľaduplné k životnému prostrediu pri navrhovaní, výstavbe a prevádzke.V súčasnosti sa mestské aglomerácie v čoraz výraznejšej miere potýkajú s vytváraním tepelných ostrovov, keďže "zelené stavanie" je jedno z najúčinnejších riešení na dosiahnutie prírodnej tepelnej stabilizácie za pomoci dodatočných vegetačných plôch na strechách a fasádach v mestskej zástavbe.Slovenská rada pre zelené budovy je ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku. Zasadzuje sa o to, aby navrhované a novopostavené budovy mali zdravé vnútorné prostredie a zároveň sa v nich nemrhalo energiou a inými zdrojmi.