UEFA odložila rokovanie o reforme LM, rozhodne sa až po ME 2020

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monaco 29. augusta (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) nerozhodne o novom modeli Ligy majstrov pred skončením budúcoročných majstrovstiev Európy. Informovala o tom agentúra DPA pred štvrtkovým žrebom skupinovej fázy LM.Súčasťou zmien má byť zavedenie štyroch osemčlenných skupín namiesto súčasných ôsmich štvorčlenných. Popredné kluby by mali garantovanú účasť. Niektoré zápasy by sa mohli hrať aj cez víkendy, to sa však stretlo s odporom z Anglicka aj Nemecka.Pôvodne chcel prezident UEFA Aleksander Čeferin rokovať o návrhoch so šéfom Európskej asociácie klubov (ECA) Andreom Agnellim a predsedom Asociácie európskych líg Larsom-Christerom Olssonom v septembri, schôdzku však zrušili.