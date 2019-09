UEFA plánuje rozšíriť A-divíziu Ligy národov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ľubľana 23. septembra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) sa zaoberá možnosťou rozšírenia najvyššej divízie Ligy národov. Namiesto pôvodného formátu A-divízie so štyrmi skupinami po troch účastníkoch plánuje podľa nemenovaného zdroja rozšírenie na štyri skupiny so štyrmi účastníkmi.S návrhom prišli národné federácie, ktoré chcú hrať šesť súťažných stretnutí v Lige národov. Nemuseli by vďaka tomu absolvovať prípravné zápasy, ktoré sú menej populárne medzi fanúšikmi. Exekutíva UEFA bude o zámere rokovať v utorok. Informovala o tom agentúra AP.