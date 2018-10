UEFA podporí ženský futbal zvýšenými dotáciami

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nyon 15. októbra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) poskytne svojim 55 členským federáciám viac peňazí na investovanie do rozvoja ženského futbalu.UEFA vyhlásila, že 50-percentný nárast poskytne národným federáciám každý rok vo výške 150-tisíc eur až do roku 2020. Prezident Aleksander Čeferin dodal, že "" Financovanie je súčasťou záväzku UEFA ku kampani #WhatIf, ktorú vytvorila nezisková skupina Women in Football.