UEFA potrestala šéfa AS Rím za kritické komentáre na rozhodcov

Nyon 20. júla (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) udelila trojmesačný trest v Lige majstrov prezidentovi AS Rím Jimovi Pallottovi za jeho kritické komentáre na adresu rozhodcov po vypadnutí v semifinále tejto súťaže s Liverpoolom.UEFA mu pozastavila funkciu vrátane komunikácie s hráčmi a trénermi počas zápasov. Pallotta taktiež nesmie vstúpiť do šatní alebo tunelu pred a počas stretnutí LM. Zákaz vojde do platnosti počas prvého stretnutia AS v 18. alebo 19. septembra a potrvá až do konca základných skupín.UEFA potrestala aj klub pokutou 19.000 eur za viacero prehreškov, medzi ktorými boli aj výtržnosti fanúšikov a odpaľovanie delobuchov. Informovala agentúra AP.