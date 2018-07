UEFA rieši verdikt zbaviť PSG obvinení z porušenia finančnej fair play

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nyon 3. júla (TASR) - Kontrolné orgány Európskej futbalovej únie (UEFA) opätovne preskúmajú rozhodnutie zbaviť milionársky francúzsky klub Paríž St. Germain obvinení z nedodržiavania pravidiel finančnej fair-play.Katarskými majiteľmi ovládaný PSG kúpil minulé leto Brazílčana Neymara za rekordných 222 miliónov eur z FC Barcelona a potom získal na hosťovanie francúzskeho kanoniera Kyliana Mbappého z AS Monaco s tým, že po sezóne ho kúpi za 180 miliónov eur. UEFA po týchto veľkých investíciách otvorila v septembri minulého roka vyšetrovanie, ale na konci júna ho uzavrela s tým, že parížsky klub zbavila obvinení.Ten sa tak opäť dostal pod tlak, pretože v prípade negatívneho výsledku mu môže hroziť až vyradenie z pohárových súťaží. Krátko po verdikte z konca júna predal PSG argentínskeho stredopoliara Javiera Pastoreho do AS Rím za 24 miliónov eur.