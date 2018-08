UEFA trestala za prehrešky fanúšikov v Lige majstrov

Futbaloví fanúšikovia zapaľujú dymovnice, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nyon 24. augusta (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) potrestala grécky klub PAOK Solún za to, že jeho fanúšikovia použili v zápase Ligy majstrov so Spartakom Moskva laserové ukazovadlo.PAOK dostal pokutu 22.000 eur za zakázaný laser a tiež za to, že jeho priaznivci blokovali schodisko vo víťaznom domácom stretnutí so Spartakom 8. augusta. Za nedovolené chorály a blokovanie schodiska dostal Spartak pokutu 31.000 eur, informovala agentúra AP.UEFA tiež potrestala za použitie pyrotechniky škótsky Hibernian a za vbehnutie fanúšikov na hraciu plochu pokutovala Asteras Tripolis a Podgoricu.