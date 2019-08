UFC: Miočič ukončil Cormiera a opäť sa stal šampiónom ťažkej váhy

Stipe Miočič (vľavo) a Daniel Cormier. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

UFC 241 (ANAHEIM) - hlavná karta, výsledky:



Daniel Cormier - Stipe Miočič (Miočič/ 4. kolo, TKO)



Anthony Pettis - Nate Diaz (Diaz/ 3 kolá, na body)



Yoel Romero - Paulo Costa (Costa/ 3 kolá, na body)



Gabriel Benitez - Sodiq Yusuff (Yusuff/ 1. kolo, TKO)



Derek Brunson - Ian Heinisch (Brunson (3 kolá, na body)

Anaheim 18. augusta (TASR) - Americký zápasník Stipe Miočič knokautoval v odvetnom súboji miešaných bojových umení o opasok ťažkej váhy organizácie UFC svojho predošlého premožiteľa Daniela Cormiera.Atraktívny galavečer UFC s číselným označením 241 v americkom Anaheime priniesol okrem výhry Miočiča aj úspešný návrat Natea Diaza do oktagonu či prehru držiteľa striebornej medaily v zápasení z OH 2000 Yoela Romera.Priebeh dlhoočakávaného titulového zápasu pritom vyznieval od úvodu lepšie pre Cormiera. Štyridsaťročný zápasník pred začiatkom štvrtého kola vyhrával u všetkých troch bodových rozhodcov. Zlepšený výkon v treťom kole však naštartoval 36-ročného Miočiča k ukončeniu zápasu pred časovým limitom.V štvrtom kole začal presnými kombináciami úderov z postoja triafať Cormiera do tela, čo držiteľa titulu postupne spomalovalo. Necelú minútu a pol pred koncom kola Miočič ľavým hákom na telo zranil Cormiera, ktorého pri spätnom pohybe spŕškou úderov do hlavy poslal k zemi, na čo následne reagoval arbiter Herb Dean ukončením duelu. Miočič sa tak súperovi dokonale revanšoval za vlaňajšiu prehru, keď ho práve Cormier pripravil o titul.dodal bezprostredne po súboji Miočič, ktorý si výhrou upravil bilanciu na 19 výhier (15 pred časovým limitom) a 3 prehry.V hlavnom predzápase večera Natea Diaz vybodoval v súboji welterovej váhy Anthonyho Pettisa jednomyseľným verdiktom rozhodcov. Diaz, ktorý sa do oktagonu vrátil po trojročnej odmlke, dominoval celému priebehu zápasu.Okrem zaznamenania väčšieho počtu signifikantných úderov získal 34-ročný premožiteľ Conora McGregora body aj za kontrolu oktagonu, keď Pettisa niekoľkokrát poslal úspešným takedownom na zem. Skóre u dvoch bodových rozhodcov bolo po závere tretieho kola 30:27 a u jedného 29:28.Nádejný brazílsky zápasník Paulo Costa si udržal svoju neporaziteľnosť aj v 13-tom súboji v kariére. V zápase strednej váhy jednomyseľným verdiktom 29:28 si tesne poradil so skúseným 42-ročným Kubáncom Yoelom Romerom.povedal na tlačovej konferencii Costa. Informáciu priniesli agentúra AP a portál espn.com.