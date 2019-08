Uganda a Rwanda podpísali dohodu o ukončení ich dlhotrvajúceho sporu

Rwandský prezident Paul Kagame, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luanda 21. augusta (TASR) - Prezidenti Rwandy a Ugandy podpísali v stredu v Angole dohodu s cieľom ukončiť dlhotrvajúcu rivalitu, ktorá viedla k uzavretiu ich najvyťaženejšieho hraničného priechodu na šesť mesiacov. Informovali tom agentúry AFP a Reuters.Rwandský prezident Paul Kagame a ugandský prezident Yoweri Museveni boli kedysi blízkymi spojencami, ale ich vzťahy sa v posledných mesiacoch výrazne zhoršili, keď sa obaja štátnici začali navzájom obviňovať zo špionáže, politických vrážd a zasahovania do vnútorných záležitostí svojich krajín.Pri podpísaní dohody v hlavnom angolskom meste Luanda boli prítomní aj prezidenti Angoly Joao Lourenco, Konžskej demokratickej republiky (KDR) Felix Tshisekedi a Konžskej republiky Denis Sassou-Nguesso.Po podpísaní paktu Kagame uviedol, že neočakáva žiadne problémy pri spolupráci,Angolský vodca Lourenco dohodu ocenil a uviedol, že ilustrujeOd začiatku tohto roku sa krajiny obviňovali z podpory príslušných povstaleckých hnutí v druhej krajine a zlého zaobchádzania s občanmi druhej strany.Spor poškodil aj obchod medzi týmito dvoma východoafrickými susedmi. Rwanda na konci februára náhle uzavrela svoj hlavný hraničný priechod. Nakrátko ho otvorila v júni pre nákladné vozidlá, potom ho však opäť zatvorila. Pre Rwanďanov stále platí zákaz cestovať do Ugandy, ktorá Rwandu obvinila z uvalenia obchodného embarga.AFP konštatovala, že ak sa spor medzi Rwandou a Ugandou nevyrieši, hrozí, že sa rozšíri aj do susedných štátov, čo by mohlo na kontinente už aj tak náchylnom na konflikty ohroziť hospodársku integráciu a regionálnu stabilitu.