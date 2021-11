Uhádnete dôvod, prečo sa pri saku nezapína spodný gombík? Skutočný dôvod vás prekvapí

Muži, ktorí sa takto obliekajú, tak sú zvyknutí si nezapínať spodný gombík pri saku, ale prečo to tak robia, tak ani väčšina mužov netuší. Muži len k tomu vedia, že sa jednoducho sako zapnuté na všetky gombíky nenosí. A aký tento zvyk má opodstatnenie, tak teraz sa ho dozvedia ženy aj muži, ktorí to nevedia. Správny muž vie, že keď si oblečie sako či vestu, tak si posledný gombík nechá rozopnutý. Len málo mužov vie, prečo tento zvyk vznikol a prečo to muži dodržiavajú.

Tento zvyk vytvoril britský kráľ Eduard VII, ktorý panoval v rokoch 1901-1910. Tento kráľ bol veľký pôžitkár, denne vyfajčil dvanásť cigár a tiež veľmi rád jedol. Takže naozaj nie je žiadne prekvapenie, že jeho brucho bolo veľké a celé nafúknuté. Nebol to hocijaký muž, bol to kráľ, takže sako bolo jasne v dennom šatníku. Ale kráľ mal problém s gombíkmi pri saku.

Aby si nezapol spodný gombík, tak bola naozaj nutnosť. Saká sa neskôr stali aj náhradou za klasické jazdecké kabáty, ktoré sa na koňoch nedali z praktických dôvodov zapnúť. Ako sako teda nosiť? Pri vrchoch, ktoré majú iba dva gombíky, tak vždy zapnete len ten horný a spodný nikdy! Tiež je ďalším pravidlom to, že ak má sako tri gombíky, tak prvý gombík zapnete podľa potreby, druhý gombík zapnete vždy a tretí nikdy, to si pamätajte. Ľudia, čo navrhujú také obleky, tak si sú vedomí tohto zvyku, ale aj toho, aby sako alebo vesta vyzerala dobre, aj keď gombík zostane rozopnutý. Tiež naozaj nezabúdajte na to, keď stojíte, tak sako budete mať vždy zapnuté a pokiaľ si sadnete, tak si sako či vestu rozopnete.