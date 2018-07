ÚHP: Nákup stíhačiek F-16 je výhodnejší v porovnaní s Gripenmi

Bojové lietadlo typu F-16, archívna snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) – Z dvoch ponúk predložených ministerstvu obrany je dlhodobo o osem percent finančne výhodnejší nákup a prevádzka amerických stíhačiek F-16 v porovnaní so švédskymi Gripenmi. Skonštatoval to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR, ktorý zverejnil svoje hodnotenie nákupu stíhačiek po tom, ako nákup v stredu (11.7.) schválila vláda.Útvar hodnoty za peniaze vypracoval analýzu, ktorej cieľom bolo zabezpečenie porovnateľnosti ponúk vlád USA a Švédska. Ponuky na americké F-16 V Block 70/72 a švédske JAS-39 C/D Gripen sú na 14 stíhačiek, líšili sa však rozsahom ostatných komponentov potrebných na zabezpečenie ich bojaschopnosti, ako munícia, logistika, komunikačné systémy, výcvik pilotov. ÚHP v svojom hodnotení zohľadňoval aj odlišný čas ich dodania a výmenný kurz.uvádza sa v zverejnenej správe s tým, že po nákupe stíhacích lietadiel bude potrebné prehodnotiť prioritizáciu ostatných obranných nákupov s cieľom zachovať finančné ciele aj ciele spôsobilosti voči NATO.Ministerstvo obrany podľa správy ÚHP posudzovalo okrem stíhačiek F-16 a Gripen aj sedem iných modelov stíhačiek, ktoré boli vylúčené pre očakávané vysoké náklady alebo krátkej očakávanej životnosti. Rezort tiež zamietol možnosť nákupu používaných lietadiel F-16 alebo Gripen z dôvodu komplikovanejšieho postupu a vysokých rizík, pričom možné krajiny a čakávané náklady spojené s kúpou používaných lietadiel neboli detailnejšie rozpracované.ÚHP tu upozornilo, že viaceré krajiny NATO sú v procese prechodu na novšie lietadlá F-35, čo vytvára priestor pre možnú kúpu použitých lietadiel, pre ktorú sa v minulosti rozhodli Chorvátsko a Rumunsko. Ministerstvo obrany napokon neposudzovalo ani možnosť zabezpečenia ochrany vzdušného priestoru spojeneckými vzdušnými silami, keďže dlhodobo by nebola v súlade s cieľmi NATO.uviedol v súvislosti s rozhodnutím vlády o nákupe stíhačiek ÚHP na sociálnej sieti.doplnil.Ciele spôsobilosti NATO pritom požadujú od Slovenska dve lietadlá v bojovej pohotovosti. Podľa ministerstva obrany je z toho dôvodu potrebných 14 lietadiel. Toto číslo vychádza z toho, že pre plnenie úloh NATO, národnej zálohy a leteckého výcviku je potrebná dostupnosť sedem až osem lietadiel, z ktorých sú tri až štyri pre ostrú pohotovosť a zálohu a štyri pre bojový výcvik. Podľa štatistík US AirForce je priemerný podiel lietadiel v údržbe a oprave okolo 50 percent.uviedlo k tomu ÚHP. Ciele spôsobilosti NATO 2017 požadujú pre Slovensko predovšetkým vybudovanie ťažkej motorizovanej brigády a nasaditeľné monitorovanie vzdušného priestoru.Po rozhodnutí vlády o nákupe stíhačiek ostala podľa ÚHP na stole ešte otázka za 30 až 50 miliónov eur ročne a to, ako zabezpečiť ochranu nášho vzdušného priestoru v prechodnom období po vyradení zastaraných stíhačiek MiG-29, ktorými Vzdušné sily OS SR v súčasnosti disponujú. Prvé štyri lietadlá F-16 prídu na Slovensko v roku 2022, zvyšné v roku 2023.Ministerstvo obrany pritom plánuje podľa ÚHP prevádzku MiG-ov až do dodania nových lietadiel, iné alternatívy neposudzovalo.uvádzajú analytici ministerstva financií, ktorí v tejto súvislosti informovali, že pobaltské krajiny platia okolo 10 miliónov eur ročne za ochranu vzdušného priestoru spojencami.Vláda v stredu odsúhlasila nákup 14 kusov stíhacích lietadiel F-16 V Block 70/72. Z nich má byť 12 jednomiestnych a dve dvojmiestne. Nákup sa uskutoční formou zmluvy medzi vládami SR a USA. Cieľom nákupu je naplniť ciele spôsobilosti NATO v oblasti vzdušnej obrany, nahradiť morálne a technicky zastarané lietadlá MiG-29 a rozšíriť spôsobilosti slovenského stíhacieho letectva o ničenie pozemných cieľov. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) informoval, že Slovensko za balík 14 amerických lietadiel, výcvik, muníciu a logistiku zaplatí v nasledujúcich rokoch 1,589 miliardy eur.