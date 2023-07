Uhrík by zrušil celý europarlament a vystúpil z EÚ. Zo Slovenska spraví druhé Bielorusko, vytkol mu Sulík

Z europarlamentu by odišiel

9.7.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Republika Milan Uhrík v nedeľu v relácii V politike na TA3 označil Európsky parlament za zbytočnú inštitúciu a vyhlásil, že by ho zrušil.Moderátor relácie Richard Dírer sa ho spýtal, či mu nesmrdí 10-tisícový plat, ktorý ako europoslanec berie. Uhrík povedal, že ak sa hnutie Republika dostane do parlamentu, z Európskeho parlamentu odíde.Jeho náhradníkom je poslanec Národnej rady SR Milan Mazurek z hnutia. Podľa Uhríka už bude na jeho rozhodnutí, či by nastúpil na jeho miesto.Predseda Republiky si myslí, že Európsku úniu sa treba najprv pokúsiť zreformovať naspäť k hospodárskej spolupráci a ak sa to nepodarí, „budeme sa musieť z únie skôr či neskôr pobrať.“„My sme do únie vstupovali preto, lebo sme chceli slobodne cestovať a slobodne obchodovať, a tohto sa držme. Nech sa únia vráti k týmto dvom zásadným veciam,“ povedal.Hnutie Republika by chcelo dosiahnuť vojenskú neutralitu SR, a to už aj v rámci súčasného členstva SR v NATO . Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka je to len volebná kampaň, pretože reálne to nie je možné. Uhríkovi vytkol, že chce zo Slovenska spraviť druhé Bielorusko, ktoré musí robiť to, čo mu nakáže ruský prezident Vladimír Putin. „Vy veľmi dobre viete, že ak vystúpime z NATO, sme Bielorusko. Nikto z vašich ľudí by neposlal svoje deti študovať do Minska alebo do Moskvy, vy to robíte len ako lacnú politickú agendu,“ povedal.Ako ďalej dodal, pomoc Slovenska Ukrajine je „náš pud sebazáchovy, pretože všetci dúfame, že Rusko sa nebude začínať v Užhorode.“ Zároveň sa Uhríka spýtal, či by chcel mať za priameho suseda Rusko.„Ani my si to neželáme, ale nie je pravda, že by mi to vadilo,“ znela odpoveď Uhríka.Z povolebnej spolupráce hnutie Republika nevylučuje nikoho, okrem SaS a Progresívneho Slovenska . Uhrík si už vie predstaviť aj spoluprácu so stranou Smerom-SD, ktorú ešte nedávno nazýval polomafiánskou stranou. Podľa jeho slov sa zmenila spoločenská situácia a myslí si, že aj strana Smer-SD si prešla istou reflexiou. „Ak budeme vo vláde, určite nedovolíme návrat systému ‚našich‘ ľudí,“ povedal.Predseda SaS Richard Sulík mu oponoval, že Smer-SD sa určite nezmenil a korupčné kauzy teraz nemal len preto, že nebol pri koryte.