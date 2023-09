Uhrík kúpil byt bez hypotéky v komplexe spájanom s Bödörom, nadácia si posvietila aj na jeho iné nehnuteľnosti

Príjem z funkcie europoslanca

Možná spojitosť s Bödörom

Financuje Republiku pôžičkami

Pred politikou úspešne podnikal

Firma s nulovými tržbami

6.9.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Republika Milan Uhrík si kúpil pred časom byt bez hypotéky v komplexe spájanom s nitrianskym oligarchom Norbertom Bödörom Informuje o tom Nadácia Zastavme korupciu v rámci analýz majetkov lídrov strán, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu. Analýzy pripravila v spolupráci s portálmi Finstat.sk a Transparex.sk.Nadácia poukazuje na to, že Uhrík zbohatol, odkedy sa stal europoslancom. Odvtedy mu k iným nehnuteľnostiam, ktoré vlastní spolu s manželkou, pribudol napríklad byt v nadštandardnom komplexe Orbis v centre Nitry. Uhrík uviedol, že ho kúpil bez hypotéky za 172-tisíc eur.„Od roku 2019 som europoslancom, čiže príjem z funkcie za toto obdobie je okolo 400-tisíc eur. Z týchto peňazí sme kúpili investičný byt v Orbise,” tvrdí. Byt však podľa nadácie nadobudli v roku 2021, keď bol europoslancom iba dva roky.Faktom však je, že jeho príjmy môžu byť ešte o čosi vyššie, ako sám priznáva, keďže europoslanci dostávajú aj paušálne náhrady. Konkrétne je to 338 eur za každý deň rokovania Európskeho parlamentu, na ktorom sa fyzicky zúčastnia.Ako uvádza Nadácia Zastavme korupciu, bytovku v centre Nitry stavala akciová spoločnosť Orbis Nitra, ktorú od mája 2019 vlastnili spoločnosti Inpek a APE Development. Jej jediným vlastníkom bol investičný fond Avant Private Equity SICAV, a.s. Akcie tohto fondu v minulosti vlastnil aj nitriansky oligarcha Norbert Bödör.Uhrík s manželkou vlastnia podľa katastra v Orbise dvojizbák s výmerou 68,3 metra štvorcového. Na stránke projektu si developer pýta za menší byt (61 metrov štvorcových) 195-tisíc eur. Uhrík tvrdí, že byt kúpili za bežnú katalógovú cenu a bez špeciálnej zľavy.„Rezolútne odmietam akékoľvek spájanie s Norbertom Bödörom, a to aj cez vágne pojmy ‚jemu blízka firma‘. S pánom Bödörom som sa v živote nestretol a nijako s ním nikdy nekomunikoval,” zdôraznil Uhrík. Dodal, že kúpu riešili cez obchodnú kanceláriu a nekomunikovali s vedením spoločnosti.Uhrík financuje aj svoje hnutie Republika pôžičkami a darmi. Na kampaň požičal strane dvakrát po stotisíc eur s trojpercentným úrokom. Jeho manželka Zuzana poskytla pôžičku 30-tisíc s rovnakým úrokom. Investícia sa im vráti zo štátneho rozpočtu aj so zhodnotením na úrokoch, keď sa dostane Republika do parlamentu.„Peniaze požičiavame za trojpercentný úrok, lebo bezúročné pôžičky nám v minulosti (ešte v ĽSNS) audítori kritizovali, že musia byť za tzv. obvyklé podmienky, aby nešlo o poskytnutie skrytej výhody,“ vysvetlil Uhrík.Republiku financuje aj cez osobné dary. Napríklad podľa poslednej zverejnenej výročnej správe strany išlo spolu o dary vo výške 22 500 eur plus okolo 5 000 eur členské, informovala nadácia.Uhrík si potom, čo sa začal angažovať v politike, kúpil dom v Nitre. Tvrdí, že ide o radovú zástavbu, ktorá ho stála 125-tisíc eur. Zároveň deklaruje, že už pred vstupom do politiky mal kapitál, podnikal v IT sektore a jeho manželka zarábala nadpriemerne v zahraničí – najprv v Londýne a potom vo Viedni.Predseda Republiky zároveň hovorí, že už pred vstupom do vysokej politiky mal za sebou úspešné podnikanie a vlastnil nehnuteľnosti. Nadácia Zastavme korupciu informuje, že ďalšie mu pribudli potom, čo sa stal šéfom Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja . Bolo to v čase, keď bol županom jeho vtedajší stranícky šéf Marian Kotleba Kúpil si byt v Banskej Bystrici, už predtým mal apartmán v Bratislave a ďalší byt vo Zvolene. Byt v Bystrici predal, keď si kúpil dom v Nitre. Takisto si bez hypotéky zaobstaral pozemok v mestskej časti Nitry Horné Krškany za 131-tisíc eur.Uhrík má spolu s manželkou firmu MegaTech Solutions, ktorá sídli v bratislavskej Petržalke. Z jej účtovných závierok nevyplýva, že by bola úspešná, vlani mala nulové tržby. Vznikla rok pred Uhríkovým aktívnym vstupom do vysokej politiky v roku 2015.