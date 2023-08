Uhrík nerozumie, prečo je pre Pellegriniho problém referendum o vystúpení Slovenska z NATO (video)

Rozpínanie NATO smerom k Rusku

Čo Hlas po voľbách chce?

23.8.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Republika Milan Uhrík nerozumie tomu, prečo je pre stranu Hlas - sociálna demokracia a jej lídra Petra Pellegriniho problém referendum o vystúpení Slovenska z NATO „Ja nerozumiem, odkedy je pre Pellegriniho demokracia problém. Ak majú ľudia obavy a želajú si iný postup v otázke bezpečnosti a zahraničnej politiky, tak je našou povinnosťou rešpektovať ich vôľu,“ vyhlásil Uhrík.Reagoval tým na slová Petra Pellegriniho, že Hlas-SD nikdy nepôjde do koalície s Republikou. Uhrík cez víkend potvrdil, že v horizonte najbližších štyroch rokov chce zorganizovať referendum o vystúpení Slovenska z NATO. Pellegrini povedal, že nikdy nebudú spolupracovať so stranami, ktoré spochybňujú členstvo Slovenska v Severoatlantickej aliancii a v Európskej únii. „Do NATO nás dostala vláda bez referenda. U susedov na Ukrajine zúri vojna spôsobená práve snahou o rozpínanie NATO smerom k Rusku. Krajiny NATO tento konflikt aktívne podporujú už aj posielaním stíhačiek F16,“ povedal Uhrík, ktorý si myslí, že z toho všetkého môže vzplanúť vojna v Európe.Podľa svojich slov preto považuje za normálne spýtať sa občanov na ich názor. Ako dodal, nerozumie tomu, čo strana Hlas-SD po voľbách chce. „Odmietajú Fica, odmietajú Uhríka, pričom Pellegrini sa už dlhšie netají tým, že radšej ako s vlastencami chce ísť do vlády so Saskou a progresívcami,“ uviedol líder hnutia Republika.Ako dodal, je svojím spôsobom dobré, že sa Hlas-SD takto odhaľuje pred voľbami, pretože je to lepšie, ako by mal potom sklamať voličov po voľbách.