|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 7.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vanda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. februára 2026
Uhrík vyzval Žilinku na zrušenie rozhodnutia prokurátora Remetu v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine
Tagy: Darovanie Generálny prokurátor SR predseda hnutia Republika Trestné stíhanie Ukrajina Vojenská technika
Hnutie Republika vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby zrušil rozhodnutie bratislavského krajského prokurátora
Zdieľať
7.2.2026 (SITA.sk) - Hnutie Republika vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby zrušil rozhodnutie bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu, ktorý zastavil trestné stíhanie v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine.
Podľa hnutia toto rozhodnutie nezohľadňuje zásadné body a výsledky vyšetrovania. Dôvodom je podľa predsedu hnutia a europoslanca Milana Uhríka to, že má prokurátor Remeta väzby na bývalé OĽaNO, do ktorého patril v minulosti aj exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati).
"Je pre nás rovnako nepochopiteľné, prečo exminister Naď nebol dávno zadržaný a vyšetrovaný orgánmi činnými v trestnom konaní presne tak, ako sa to dialo za vlády, ktorej bol ministrom," vyhlásilo hnutie s tým, že sa dá predpokladať ovplyvňovanie svedkov a marenie vyšetrovania zo strany Naďa.
"Zastavenie trestného stíhania pri darovaní Migov je obrovská rana pre spravodlivosti na Slovensku," vyhlásil Uhrík, ktorý trestné stíhanie označil ako "divadielko pre ľudí". "Tie argumenty prokurátora, že Migy boli nevyužívané, zastarané a bezcenné, sú nezmysel. Hneď po odovzdaní na Ukrajinu zrazu cenu mali a všetci sa chválili, ako Ukrajine pomáhajú v obrane," dodal Uhrík.
Zdroj: SITA.sk - Uhrík vyzval Žilinku na zrušenie rozhodnutia prokurátora Remetu v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa hnutia toto rozhodnutie nezohľadňuje zásadné body a výsledky vyšetrovania. Dôvodom je podľa predsedu hnutia a europoslanca Milana Uhríka to, že má prokurátor Remeta väzby na bývalé OĽaNO, do ktorého patril v minulosti aj exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati).
"Je pre nás rovnako nepochopiteľné, prečo exminister Naď nebol dávno zadržaný a vyšetrovaný orgánmi činnými v trestnom konaní presne tak, ako sa to dialo za vlády, ktorej bol ministrom," vyhlásilo hnutie s tým, že sa dá predpokladať ovplyvňovanie svedkov a marenie vyšetrovania zo strany Naďa.
"Zastavenie trestného stíhania pri darovaní Migov je obrovská rana pre spravodlivosti na Slovensku," vyhlásil Uhrík, ktorý trestné stíhanie označil ako "divadielko pre ľudí". "Tie argumenty prokurátora, že Migy boli nevyužívané, zastarané a bezcenné, sú nezmysel. Hneď po odovzdaní na Ukrajinu zrazu cenu mali a všetci sa chválili, ako Ukrajine pomáhajú v obrane," dodal Uhrík.
Zdroj: SITA.sk - Uhrík vyzval Žilinku na zrušenie rozhodnutia prokurátora Remetu v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Darovanie Generálny prokurátor SR predseda hnutia Republika Trestné stíhanie Ukrajina Vojenská technika
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
52-ročný vodič narazil s Golfom do stromu a na mieste zomrel, z auta zostal iba vrak
52-ročný vodič narazil s Golfom do stromu a na mieste zomrel, z auta zostal iba vrak
<< predchádzajúci článok
Migy neboli žiadnou kopou šrotu, zbaviť sa týchto stíhačiek bolo podľa Pellegriniho chybou
Migy neboli žiadnou kopou šrotu, zbaviť sa týchto stíhačiek bolo podľa Pellegriniho chybou