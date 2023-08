Uhrík zatajil, že patril k prozápadnej mládeži Dzurindovej SDKÚ. Tak toto je konečná, reagoval Naď

Členstvo v prozápadnej organizácii

E-mail ako dôkaz

24.8.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Republika Milan Uhrík bol v minulosti aktívnym členom prozápadnej mládežníckej organizácie Strany demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) Mikuláša Dzurindu s názvom Nová Generácia.Ako zverejnil na sociálnej sieti bývalý minister obrany Jaroslav Naď Demokrati ), vo štvrtok mu prišla do schránky správa od jedného podporovateľa, ktorý ho upozornil na to, že najväčší bojovník proti USA, NATO, Európskej únii, bruselskému diktátu, liberalizmu, Sorosovi a mimovládkam sa angažoval práve v Dzurindovej mimovládnej mládežníckej organizácii.„Len pre istotu, ak to náhodou neviete, Nová Generácia okrem politickej podpory SDKÚ Mikuláša Dzurindu presadzovala tiež s podporou Sorosa vojenskú a ekonomickú spoluprácu s USA, členstvo v NATO a v EÚ, liberalizmus, aktivity mimovládok atď,“ napísal Naď.Ako dôkaz priložil jeden z e-mailov, ktorý v tom čase študent univerzity Uhrík poslal do centrály Novej Generácie. Píše v ňom, ako ho potešila iniciatíva venovať sa v rámci Novej Generácie zahraničnopolitickej situácii.„Mám pocit, že v porovnaní s konkurenciou (rozumej Ficovou mládežou www.mladi.eu) nie sme až takí aktívni, čo sa odzrkadľuje aj na naivných predstavách mladých ľudí o fungovaní sveta. Veci vo svete nie sú také jednoduché, ako to prezentujú populisti a nikto iný to nevysvetlí našim rovesníkom lepšie ako my,“ písal Uhrík v e-maile.Naď záverom dodal, že dôkazov bude viac. „Tipujme, čo na to asi povie Uhrík. Len ho upozorňujem, že tých dôkazov bude asi trošku viac, preto klamať do telky sa neoplatí,“ skonštatoval.